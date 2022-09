Une étudiante en soins infirmiers de Gênes reçoit la bourse Kapper en physiothérapie – Shaw Local

SYCAMORE – Leea Perry, diplômée de l’école secondaire Genoa-Kingston poursuivant une carrière en soins infirmiers, a récemment reçu la bourse de physiothérapie Ed et Kim Kapper par l’intermédiaire de la DeKalb County Community Foundation.

Perry est diplômé de l’école secondaire Genoa-Kingston en 2019, selon un communiqué de presse. Elle a obtenu son baccalauréat, avec mention universitaire complète, de NIU au printemps 2022. Perry poursuit actuellement un doctorat en physiothérapie à NIU, avec l’intention d’obtenir son diplôme en mai 2025.

La bourse est rendue possible grâce au Fonds de physiothérapie Ed et Kim Kapper, créé par la Fondation communautaire du comté de DeKalb en 2020. Le fonds honore la mémoire d’Ed Kapper et fournit un soutien à un diplômé du secondaire d’une école du comté de DeKalb fréquentant un établissement physique accrédité. programme de thérapie dans un collège ou une université accrédité.

Pour faire un don à un fonds de bourses d’études existant, visitez dekalbccf.org/donate ou écrivez à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore.

Pour plus d’informations, appelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à bourses@dekalbccf.org.