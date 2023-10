Une étudiante en soins infirmiers abattue par son ex-petit-ami dans un meurtre-suicide : police

Une étudiante en soins infirmiers du Michigan a été mortellement abattue dans une aire de repos de l’Illinois après avoir été enlevée par son ex-petit ami, qui s’est ensuite suicidé, ont indiqué les autorités.

Gina Bryant, 25 ans, de Macomb Township, Michigan, est rentrée chez elle pour sa pause déjeuner la semaine dernière, où l’attendait son ex-petit-ami, a déclaré mercredi le bureau du shérif du comté de Macomb (MCSO) dans un communiqué.

La vidéo de surveillance d’un voisin montrait son ex-petit ami, identifié comme étant Justin Wendling, 26 ans, de Holly, conduisant Bryant à son véhicule peu après 13 h 40 le 12 octobre, a déclaré le MCSO.

Wendling, qui a ensuite retourné l’arme contre lui-même dans l’Iowa, était résident en médecine à l’hôpital Ascension Genesys du canton de Grand Blanc, selon un média local. Les nouvelles de Détroit.

Gina Bryant, 25 ans, de Macomb Township, Michigan, a été mortellement abattue par son ex-petit ami qui a ensuite allumé l'arme. lui-même, a indiqué la police.

Semaine d’actualités a contacté mercredi par e-mail et Facebook le MCSO et l’hôpital Ascension Genesys pour commentaires.

Bryant, une étudiante de l’Université du Michigan-Flint qui étudiait pour devenir infirmière, a commencé à sortir avec Wendling il y a près d’un an et a vécu avec lui pendant un certain temps dans un appartement du canton de Grand Blanc, a déclaré sa famille. Les nouvelles de Détroit.

Sa sœur, Angelica Gintner, a déclaré au média qu’elle avait aidé sa mère à faire sortir Bryant de l’appartement fin septembre après leur avoir dit que Wendling la maltraitait depuis des mois.

« Elle était très belle, terre-à-terre et généreuse », a déclaré Gintner. « Elle pouvait égayer une journée avec juste son sourire. Elle vous enlèverait la chemise que vous aviez sur le dos. Elle était attentionnée et compatissante. »

Gintner a déclaré au média que sa sœur travaillait comme assistante médicale et était rentrée chez elle pour le déjeuner jeudi.

Ses collègues se sont inquiétés lorsqu’elle n’est pas retournée au travail et ont commencé à recevoir d’étranges messages texte de son téléphone, a déclaré MCSO.

Après qu’elle n’ait pas réussi à retourner au travail, son employeur a finalement appelé la police pour signaler la disparition de Bryant et, le 13 octobre, la police de LaSalle, dans l’Illinois, a été envoyée au Flying J Travel Center le long de l’Interstate 80 et de Civic Road. Le corps de Bryant, qui, selon les autorités, avait été laissé là pendant plusieurs heures, a été découvert à côté des pompes à carburant, selon le bureau du shérif.

Ce jour-là, Wendling a également appelé ses parents qui ont alerté les autorités de l’endroit où il se trouvait. Il a dit à ses parents qu’il avait tué Bryant et qu’il allait se suicider, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué également publié sur Facebook.

La vidéo de surveillance et les témoins du relais routier de LaSalle ont confirmé que Wendling a tué Bryant d’une balle dans la tête vendredi vers minuit avant de s’enfuir vers Bettendorf, Iowa.

Alors que les policiers locaux s’approchaient de son véhicule, Wendling s’est suicidé par balle, a déclaré le MCSO.

« Malheureusement, le MCSO constate une augmentation des cas de violence domestique », a déclaré Anthony Wickersham, shérif du comté de Macomb. « Ces incidents sont tragiques non seulement pour les victimes et les survivants, mais aussi pour les membres de leur famille. S’il vous plaît, si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes dans une situation dangereuse, n’hésitez pas à nous contacter. »

MCSO exhorte toute personne ayant besoin d’aide à contacter :

Ligne d’assistance nationale contre la violence domestique – 1-800-799-7233

Ligne d’assistance téléphonique contre la violence domestique au Michigan – 1-866-864-2338 ou envoyez un SMS au 1-877-861-0222

Turning Point Macomb (ligne d’assistance 24 heures sur 24) – 586-463-6990