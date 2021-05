Une étudiante de l’école de Delhi fait un don d’épargne pour Covid Relief, Internet salue son «  acte de gentillesse  »

Alors que la deuxième vague de pandémie de Covid-19 nous a obligé à tous combattre collectivement l’ennemi invisible, des gens de tous horizons font leur part pour alléger le fardeau. Suivant ce mantra, une élève de 11e classe d’une école gouvernementale de Delhi a fait don de ses économies pour le soulagement de Covid-19 dans la capitale nationale. Anushka, étudiante en commerce de classe 11 à l’école secondaire Govt Girls Senior (GGSSS), Vasundhra Enclave, a fait don de ses économies aux personnes touchées par la pandémie de Covid-19.

Reconnaissant ses efforts, la Direction de l’Éducation du gouvernement de Delhi a fait l’éloge d’Anushka et a déclaré: «Même un petit acte de gentillesse peut faire une grande différence dans le monde de quelqu’un.

Il y a plusieurs cas où le plus jeune a fait un pas en avant pour montrer aux gens comment on peut être généreux.

Récemment, un élève de classe 2 du Madurai du Tamil Nadu a envoyé 1000 roupies, ses économies pour son futur vélo, au Fonds de secours du ministre en chef au milieu de la pandémie. Cependant, le jeune Harish ne savait pas quelle surprise il attendait. Pour rendre hommage à l’enfant de l’école, le ministre en chef MK Staline a offert à Harish une belle bicyclette pour son acte désintéressé. Le CM a même parlé à l’enfant au téléphone et lui a demandé s’il aimait le cadeau.

Le Tamil Nadu a été témoin d’une autre belle histoire lorsqu’une fille de 11 ans, qui a perdu son père en février de cette année, a fait don de 1 970 roupies de ses économies au fonds de secours CM pour la lutte contre Covid la semaine dernière, a rapporté The Hindu. Il a fallu quatre ans à Ridhana pour économiser de l’argent, et voulait contribuer au traitement des maladies cardiaques de son père. Le député de Tuticorin Kanimozhi, qui a reçu le don de Ridhana, a promis de soutenir l’éducation de l’élève de la classe 7.

Plusieurs autres enfants du Tamil Nadu ont également fait un don généreux. Selon un rapport dans Times of India, une fillette de sept ans qui voulait acheter des jupes en soie (pattu pavadai) pour sa petite sœur et elle-même, et qui économisait pendant les six derniers mois, a soudainement décidé de briser sa tirelire et a fait un don de Rs 1516, en pièces de monnaie, à le fonds de secours CM.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici