Une étudiante de Glenbard West nominée au concours musical de Broadway – Shaw Local

École secondaire Glenbard Ouest L’étudiant Charlie Lettenberger a été nominé pour le meilleur interprète dans un rôle d’acteur par les 2023 Broadway In Chicago Illinois High School Musical Theatre Awards.

Lettenberger a été nominé pour son rôle de Billy Flynn dans la production de « Chicago » du lycée Glen Ellyn, selon un communiqué de presse.

Le programme de récompenses de théâtre musical célèbre l’excellence du théâtre au lycée dans tout l’Illinois et est le programme régional qui alimente les National High School Musical Theatre Awards, également connus sous le nom de Jimmy Awards.

Il y a 24 lycéens nominés dans les catégories suivantes : meilleur interprète dans un rôle d’acteur ; meilleur interprète dans un rôle d’actrice; meilleur ensemble; meilleure orientation ; et la meilleure production.

Les candidats étudiants, qui sont sélectionnés parmi plus de 200 candidats étudiants de 71 écoles de l’Illinois, ont été invités à participer au programme de récompenses, qui se tiendra au Broadway Playhouse à Water Tower Place à Chicago. Au cours de la cérémonie, les nominés interpréteront deux numéros musicaux de « Aladdin » de Disney, qui joueront au Cadillac Palace Theatre du 17 au 28 mai.

Les étudiants apprennent les numéros musicaux par un représentant du spectacle et ont l’expérience de travailler avec un professionnel de Broadway. De plus, un représentant « Aladdin » siège au jury composé de professionnels de l’industrie à Chicago pour juger et sélectionner les six meilleurs finalistes et éventuellement le meilleur acteur dans un rôle d’acteur et le meilleur interprète dans un rôle d’actrice.

Parmi les 24 nominés, deux lauréats du prix de l’Illinois (un meilleur interprète dans un rôle d’acteur, un meilleur interprète dans un rôle d’actrice) effectueront un voyage tous frais payés à New York pour représenter l’Illinois aux Jimmy Awards, et participer dans un théâtre d’une semaine intensif de coaching et de répétitions avec des professionnels de l’industrie en préparation d’une vitrine d’une nuit seulement à Broadway, où un panel de juges détermine les meilleurs interprètes du pays.