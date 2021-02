Un ÉTUDIANT est décédé des suites d’une défaillance d’organes multiples après avoir subi un travail du nez.

Leyla Sonmez, 24 ans, a subi une rhinoplastie dans la ville turque d’Adana mais a souffert de quelques complications.

Dans certains enregistrements vocaux – qui ont été publiés cette semaine – que l’étudiante universitaire a envoyés à un ami après l’opération, Leyla a déclaré qu’elle avait commencé à cracher du sang et qu’elle avait de graves douleurs abdominales.

Dans le clip, la femme a déclaré: « Je n’ai pas dormi de la nuit. J’étais très mal à l’aise et je me suis même évanouie à quelques reprises.

«Du sang sort de mon nez et de ma bouche. Je pense que je pourrais à nouveau subir une intervention chirurgicale. J’ai un problème cardiaque.

«C’est pourquoi j’avais des ecchymoses aux mains et aux pieds. Ma circulation sanguine est mauvaise et mon visage est raide.

‘ELLE VA BIEN’

Malgré cela, le médecin a dit à la famille de Leyla qu’elle serait bientôt de retour sur ses pieds.

Selon la famille, le personnel de l’hôpital leur a dit: « Elle va bien. Elle va bientôt sortir. »

Cependant, l’état de la jeune femme s’est aggravé et quelques jours plus tard, elle a été transférée à l’hôpital de formation et de recherche Balcali de la faculté de médecine de l’Université Cukurova à Adana.

À l’hôpital, Leyla a subi un arrêt cardiaque.

Les médecins ont réussi à redémarrer son cœur, mais ils ont ensuite découvert qu’elle souffrait d’une défaillance de plusieurs organes.

L’étudiant a été immédiatement conduit à l’unité de soins intensifs, mais est malheureusement décédé le 3 février 2019.

Son père Ali Haydar Sonmez a affirmé que la mort de sa fille avait été causée par négligence et a déposé une plainte pénale par l’intermédiaire de ses avocats.

Le chirurgien plasticien – identifié par ses initiales MSA – qui a effectué l’opération n’a pas accepté les allégations.

Au lieu de cela, il a affirmé que les accolades de l’élève pourraient avoir causé l’infection.

Une autopsie réalisée à l’Institut de médecine légale a montré qu’il n’y avait pas eu de négligence dans la mort de Leyla et le bureau du procureur a décidé de ne pas poursuivre l’hôpital et le médecin en question.

La famille dévastée a ensuite soumis une pétition au juge pénal d’Adana pour demander que la question soit résolue devant le tribunal.