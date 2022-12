Une étudiante de 18 ans élue maire de la ville de l’Arkansas

EARLE, Ark. (AP) – Un étudiant de 18 ans a été élu maire d’une petite ville de l’est de l’Arkansas, devenant l’un des plus jeunes à occuper le poste de chef de file d’une ville aux États-Unis.

Jaylen Smith, qui est noir, a été élu maire d’Earle lors du second tour des élections de mardi, remportant 235 voix contre 183 pour Nemi Matthews, selon des résultats complets mais non officiels.

Il fait partie des plus jeunes maires élus aux États-Unis et serait le plus jeune membre de l’Association des maires afro-américains. Phyllis Dickerson, directrice générale de l’association, a déclaré à l’Arkansas Democrat-Gazette que le plus jeune membre actuel de l’association est le maire de Cleveland, Justin Bibb, qui a 35 ans.

Smith fait partie d’une poignée de personnes élues maire avant d’avoir 20 ans, dont Michael Sessions, qui a été élu maire de Hillsdale, Michigan, en 2005 alors qu’il avait 18 ans; et John Tyler Hammons, qui a été élu maire de Muskogee, Oklahoma, en 2008, alors qu’il avait 19 ans.

Smith, diplômé de Earle High School en mai, a fait campagne pour améliorer la sécurité publique et amener de nouvelles entreprises, y compris une épicerie, dans la ville d’environ 1 800 habitants à 40 kilomètres au nord-ouest de Memphis, dans le Tennessee. Il est étudiant à l’Arkansas State University Mid-South à West Memphis, Arkansas.

“Les gens me regardent, eh bien je suis trop jeune, il n’a aucune expérience, il vient de sortir du lycée.” Smith a déclaré à la chaîne de télévision Little Rock KATV. “Mais je disais toujours aux gens qu’il fallait commencer quelque part dans la vie.”

