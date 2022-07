Une étudiante confronte une enseignante qui a dit qu’elle «n’y arriverait jamais» après les résultats du conseil

Une femme sur Twitter a partagé une capture d’écran d’un chat WhatsApp, dans lequel on peut la voir confronter son professeur pour l’avoir toujours dégradée à l’école et dire qu’elle ne pourra pas y arriver. “Il y a deux ans, mon ami et moi avons décidé d’envoyer un texto à notre professeur le jour où nos résultats sortiront”, écrit-elle dans la légende. Il est très important que l’enseignant soutienne ses élèves. Malheureusement, certains enseignants pensent qu’en étant méchants avec les élèves, ils les motivent à travailler dur. Cependant, ce n’est pas vrai. Seule la gentillesse peut conduire à faire mieux.

Dans le message, la fille a écrit comment elle l’a dégradée à tous les niveaux possibles. Elle a en outre mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un message de remerciement mais d’un message juste pour lui montrer comment elle l’avait fait. “La prochaine fois, n’oubliez pas d’être gentil avec les gens. Surtout les étudiants qui vous demandent de l’aide », a-t-elle écrit. Regardez par vous-même :

Il y a deux ans, mon ami et moi avons décidé d’envoyer un texto à notre professeur le jour où nos résultats sortiront 😀 pic.twitter.com/iDUd6XyhZG – célèbrepringroll (@hasmathaysha3) 22 juillet 2022

L'image est maintenant devenue virale et les gens sont venus soutenir la jeune fille. Une personne a écrit : « Quand j'avais 5 ans, je ne pouvais pas parler. En raison d'un problème de santé depuis 3 ans. J'ai été battu tous les jours à l'école de mon couvent parce qu'ils pensaient que j'étais timide et que je ne lisais pas. Je suis moi-même devenu enseignant pour que les enfants qui étaient comme moi ne se sentent jamais déshonorés et humiliés. Je comprends."

Pendant ce temps, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a déclaré les résultats des examens du conseil des classes 12 et 10 le vendredi 22 juillet. Pour les examens de la classe 12, non seulement moins d’élèves ont réussi les conseils, mais aussi le nombre d’élèves obtenant 90% + notes a connu une chute drastique. Notamment, l’année dernière, le conseil n’a organisé aucun examen en raison de la pandémie et en 2020 également, certains des examens ont dû être annulés à mi-parcours. Alors que les gens étaient occupés à vérifier les résultats, desis s’est tourné vers les médias sociaux et a partagé des mèmes pour réduire l’anxiété des étudiants.

C’est la première fois que le conseil annonce les résultats des classes 10 et 12 à la même date. CBSE a annoncé les résultats de la classe 12 plus tôt ce matin et les résultats de la classe 10 sont annoncés aujourd’hui. Le conseil d’administration n’a publié aucune confirmation officielle de la date des résultats cette fois avant d’annoncer les résultats.

