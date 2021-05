Une étudiante britannique fait des farces à son colocataire en enveloppant absolument tout dans du papier d’aluminium

Vivant loin de chez soi en tant qu’étudiant, on en vient à développer de nombreuses amitiés inoubliables, en particulier avec leurs camarades et voisins. Cependant, le voisin de Katy Hughes semble être plus un farceur qui tire son plaisir des singeries hilarantes. Étudiante à l’Université de Nottingham Trent, Katy a eu une surprise lorsqu’elle est entrée dans sa chambre plus tôt cette semaine pour découvrir que tout ce qu’elle contenait était enveloppé dans une feuille d’étain. Dans une vidéo partagée par Daily Mail, Nat Openshaw, qui se trouve être le voisin de Katy à Tring, Hertfordshire, a saisi l’occasion lorsqu’elle est partie rendre visite à sa famille et a trouvé la chambre pour lui tout seul.

L’étudiante de 21 ans, qui vit dans l’appartement ci-dessus, a passé 20 £ et plus de cinq heures à tout couvrir, de ses toilettes à chaque mur, dans des rouleaux de papier d’aluminium de 20 à 18 mètres de long. Nat avait soigneusement recouvert toute la chambre de Katy de papier d’aluminium argenté et avait même enregistré l’ensemble du processus. Le jeune étudiant a posté les clips vidéo sur sa poignée TikTok et depuis lors, ils ont attiré plus de 1,46,000 vues et 15,000 likes, rapporte Courrier quotidien.

La raison pour laquelle Nat est allé si loin, était le désir de se venger de Katy après avoir troqué son matelas confortable pour un vieux matelas qu’il ne remarqua pas avant d’aller se coucher. Il a également dit que Katy était comme une pie qui aime les choses brillantes.

Nat a également enregistré la réaction de Katy après son retour dans sa chambre quelques jours plus tard. Katy fut visiblement surprise de tout découvrir, de son siège de toilette aux murs et portes recouverts de papier d’aluminium argenté et on l’entendit demander à Nat combien de temps il lui fallait pour accomplir la tâche. Clairement incrédule, Katy a ajouté qu’elle avait l’impression d’être dans un mauvais rêve, alors que ses colocataires filmaient sa réaction à la transformation argentée de la pièce. Maintenant, nous pouvons tous nous attendre à ce que Katy et ses amis complotent une vengeance tout aussi impressionnante et judicieuse.

