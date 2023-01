Une étudiante asiatique de 18 ans poignardée plusieurs fois à la tête lors d’une attaque raciste aux États-Unis

Une femme de 56 ans a poignardé plusieurs fois à la tête un étudiant de 18 ans de l’Université de l’Indiana dans un bus parce que la victime est asiatique, selon Poste de New York.

Billie Davis, 56 ans, a déclaré aux flics qu’elle avait ciblé l’étudiante pour sa race. Selon des documents judiciaires obtenus par WRTV, la femme a déclaré à la police que l’étudiante de 18 ans “serait une personne de moins pour faire sauter notre pays”.

La victime se tenait debout et attendait que les portes de sortie s’ouvrent dans un bus de Bloomington Transit lorsqu’un autre passager a commencé à la frapper à la tête, a indiqué la police dans un communiqué.

Il n’y a eu aucune interaction entre les deux femmes avant l’attaque.

L’accusé a été accusé de la batterie jusqu’à ce que les employés de l’hôpital trouvent sept coups de couteau sur la tête de la victime, selon le rapport du NY Post.

Jeudi, la police a réinterrogé l’accusée qui a admis avoir utilisé un couteau pliant lors de l’attaque à caractère raciste et l’a accusée de tentative de meurtre. On ne sait pas si elle sera également accusée d’un crime de haine.

La police a déclaré que l’attaque n’avait pas été provoquée.

La police allègue que Davis a frappé spontanément alors que l’étudiant attendait que les portes s’ouvrent.

Un témoin a suivi Davis afin de donner sa position aux flics.

Le vice-président de la diversité, de l’équité et des affaires multiculturelles de l’Université de l’Indiana, James Wimbush, a déclaré dans un communiqué : “Cette semaine, on a tristement rappelé à Bloomington que la haine anti-asiatique est réelle et peut avoir des effets douloureux sur les individus et notre communauté”.

“Personne ne devrait être victime de harcèlement ou de violence en raison de son origine, de son origine ethnique ou de son héritage. Au lieu de cela, les communautés de Bloomington et IU sont plus fortes en raison de la grande diversité d’identités et de perspectives qui composent notre campus et notre culture communautaire.”