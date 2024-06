Une étude valide l’impulsivité en tant que trait de personnalité stable et mesurable

Résumé: Une nouvelle étude confirme l’impulsivité comme trait de personnalité stable et mesurable. En utilisant les données de 1 676 participants, les chercheurs ont identifié un facteur d’impulsivité général, I, qui prédit efficacement les comportements impulsifs.

Ils ont développé l’échelle d’impulsivité réglable (AIMS) pour une mesure précise. Les résultats améliorent la compréhension et la mesure de l’impulsivité.

Source: Académie chinoise des sciences

Nous pouvons tous agir de manière impulsive, certains le faisant apparemment plus souvent et d’autres moins. Les psychologues étudient l’impulsivité en tant que trait de personnalité depuis les années 1930 et l’associent à une variété de comportements nocifs, tels que la violence et l’utilisation excessive des médias sociaux, ainsi qu’à des troubles mentaux, tels que le trouble bipolaire et le trouble lié à l’usage de substances.

Une étude menée par une équipe de recherche dirigée par le Dr LUAN Shenghua de l’Institut de psychologie de l’Académie chinoise des sciences (CAS) a fourni des preuves complètes que l’impulsivité est un trait de personnalité stable, mesurable et prédictif.

L’étude, l’une des plus importantes dans le domaine, ne partage pas l’opinion pessimiste selon laquelle la recherche sur l’impulsivité est semée d’embûches, notamment des incohérences dans sa définition et un manque d’outils de mesure fiables.

Il a été publié en ligne dans PNAS le 3 juin.

Au total, 1 676 participants ont pris part à l’étude. Chacun a complété 48 mesures d’impulsivité dérivées de 10 échelles d’auto-évaluation et de 10 tâches comportementales. Les participants ont également signalé la fréquence de sept comportements liés à l’impulsivité, tels que l’achat impulsif et l’utilisation des médias sociaux.

En utilisant des méthodes psychométriques avancées, les chercheurs ont découvert un facteur général d’impulsivité, je, dans ces données à grande échelle. Facteur je est similaire au facteur général g en intelligence et représente la composante commune partagée par un large éventail de mesures d’impulsivité.

Selon les chercheurs, le facteur je était stable dans le temps (en fait, il s’agissait de la plus stable de toutes les mesures sur un intervalle de trois mois) et était efficace pour prédire les comportements liés à l’impulsivité, comme en témoigne l’analyse utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique.

Sur la base de leurs données et des résultats de leur modélisation, les chercheurs ont développé une nouvelle échelle, l’échelle d’impulsivité réglable (AIMS), pour mesurer l’impulsivité.. AIMS possède d’excellentes propriétés psychométriques qui sont largement conservées dans les versions plus courtes et est assez efficace avec seulement 10 éléments de mesure.

« Ces résultats montrent que l’impulsivité est une construction psychologique valide et utile pour différencier les gens. Pour paraphraser Mark Twain, les rapports sur la mort de l’impulsivité ont peut-être été grandement exagérés, et cette construction est toujours bien vivante », a déclaré le Dr LUAN, auteur correspondant de l’étude.

La découverte du facteur général d’impulsivité je et le développement de la nouvelle échelle AIMS sont les deux contributions les plus notables de cette étude. Ils font progresser considérablement la conceptualisation et la mesure de l’impulsivité et facilitent l’application de l’impulsivité en tant que trait de personnalité dans des contextes cliniques et non cliniques.

Financement: L’étude a été financée par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine et l’Institut de psychologie du CAS.

L’impulsivité est un trait psychologique stable, mesurable et prédictif

L’impulsivité est une construction de personnalité fréquemment utilisée pour expliquer et prédire des comportements humains importants. Des incohérences majeures dans sa définition et sa mesure ont cependant conduit certains chercheurs à appeler à un rejet pur et simple de l’impulsivité en tant que construction psychologique.

Nous abordons cet état très insatisfaisant avec une étude pré-enregistrée à grande échelle (N = 1 676) dans laquelle chaque participant a complété 48 mesures d’impulsivité dérivées de 10 échelles d’auto-évaluation et 10 tâches comportementales et a signalé les fréquences de sept comportements liés à l’impulsivité (par exemple, achat impulsif et utilisation des médias sociaux) ; un sous-échantillon (N = 196) puis effectué une session de retest 3 mois plus tard.

Nous avons constaté que les corrélations entre les mesures d’auto-évaluation étaient nettement plus élevées que celles entre les tâches comportementales et entre les mesures d’auto-évaluation et les tâches comportementales.

L’analyse bifactorielle de ces mesures a exigé un facteur général d’impulsivité jesemblable au facteur d’intelligence générale g, et six facteurs spécifiques. Facteur je était principalement lié à des mesures d’auto-évaluation, avait une fiabilité test-retest élevée et pouvait mieux prédire les comportements liés à l’impulsivité que les mesures existantes.

Nous avons ensuite développé une échelle appelée échelle d’impulsivité réglable (AIMS) pour mesurer je. AIMS possède d’excellentes propriétés psychométriques qui sont largement conservées dans les versions plus courtes et pourraient prédire les comportements liés à l’impulsivité aussi bien que je.

Ces résultats soutiennent collectivement l’impulsivité en tant que trait stable, mesurable et prédictif, indiquant qu’il est peut-être trop tôt pour la rejeter en tant que construction psychologique valide et utile.

La structure bifactorielle de l’impulsivité et l’AIMS, quant à elles, font progresser considérablement la conceptualisation et la mesure de l’impulsivité constructive.