Une étude surprenante révèle que les hommes ayant un faible taux de testostérone sont plus susceptibles de mourir prématurément : ScienceAlert

On a longtemps pensé que la testostérone raccourcissait la vie des hommes. Des études sur animaux castrés et eunuques coréens semblent le confirmer. Cependant, un nouvelle étudepublié dans le Annales de médecine interneremet en question ces résultats.

Dans cette étude, dirigée par une équipe de l’Université d’Australie occidentale, les chercheurs ont combiné les résultats de 11 études de haute qualité (appelées méta-analyses) étudiant l’effet des niveaux de testostérone sur la durée de vie.

Les études ont suivi des hommes pendant au moins cinq ans et ont révélé que les participants ayant les niveaux de testostérone les plus bas étaient plus susceptibles de mourir.

Dans cette étude, les décès sont dus à n’importe quelle cause, mais une analyse plus approfondie révèle que cela est principalement dû à une maladie cardiaque. menant cause de décès chez les hommes dans le monde.

Ce qui est intéressant, c’est que le même processus sous-jacent aux maladies cardiaques pourrait également contribuer à la dysfonction érectile – l’incapacité d’obtenir et de maintenir une érection suffisamment ferme pour avoir des relations sexuelles.

La dysfonction érectile survient souvent beaucoup plus tôt que les symptômes d’une maladie cardiaque et peut constituer un signe avant-coureur de problèmes cardiaques existants ou futurs. La testostérone est connue pour avoir un grand effet sur la fonction érectile, reliant encore une fois les niveaux de cette hormone aux maladies cardiaques.

Les niveaux de testostérone diminuent généralement à mesure que les hommes vieillissent, chutant d’environ 1 % par an à partir de 30 ans. C’est ce qu’on appelle parfois la ménopause masculine ou l’andropause.

Cette diminution au fil du temps est au moins en partie due à un déclin lent de la capacité des testicules à produire de la testostérone et une réduction des signaux qui leur disent de le faire. Cependant, d’autres facteurs peuvent accélérer ce déclin, notamment les maladies chroniques.

Poulet ou œuf ?

Alors, un faible taux de testostérone provoque-t-il une maladie ou est-il causé par elle ?

Une limite de la nouvelle étude est qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si un faible taux de testostérone entraîne directement un risque accru de décès.

La testostérone est abaissé par la maladie, il pourrait donc s’agir d’un marqueur d’une maladie sous-jacente entraînant un risque accru de décès. Cela est particulièrement vrai pour les maladies qui entraînent une inflammation à long terme, dont l’obésité.

La situation observée chez les patients atteints d’un cancer de la prostate contribue à démêler cette relation. Lorsque le cancer se propage, le patient reçoit des médicaments qui abaissent considérablement les niveaux de testostérone. Malgré l’amélioration du cancer de la prostate, ce traitement augmente le risque de crise cardiaque et accident vasculaire cérébral chez les patients.

Ainsi, même si un faible taux de testostérone peut être un marqueur de maladie, il constitue également, dans une certaine mesure, un facteur contribuant au développement de maladies futures, voire de décès.

Déterminer ce qu’est un niveau « faible » de testostérone est compliqué. La mesure du taux de testostérone à elle seule pourrait ne pas donner une image complète de ce qui est le bon niveau pour quelqu’un. Ce qui est faible pour un homme peut ne pas l’être pour un autre.

Les chercheurs utilisent les niveaux moyens de testostérone de nombreuses personnes de différentes populations pour établir des plages normales afin d’aider à identifier les personnes en dehors de cette plage atteintes d’une maladie connexe. Cela aide les médecins à identifier et à traiter les patients qui pourraient avoir besoin d’aide.

Cependant, faire ces généralisations à l’échelle des populations est délicat et nécessite souvent des effets plus importants pour montrer ces tendances. La nouvelle méta-analyse suggère que le risque accru de décès chez les hommes apparaît principalement lorsque les niveaux de testostérone sont très faibles.

Ce qu’il est important de noter, c’est que quels que soient les niveaux définissant ce qui est considéré comme normal pour un individu, des niveaux plus bas pour cette personne semblent augmenter le risque de mourir.

Maintenir des niveaux de T sains

Compte tenu des risques associés à un faible taux de testostérone, vous vous demandez peut-être s’il existe un moyen de les prévenir.

Premièrement, les hommes devraient certainement essayer d’éviter les choses qui la réduisent en adoptant un mode de vie sain et en évitant de prendre du poids. Mais lorsque les niveaux sont faibles, un traitement visant à remplacer la testostérone manquante pourrait être une option.

Il existe de plus en plus de preuves démontrant que la thérapie de remplacement de la testostérone peut aider réduire certains de ces risques, y compris la mort quelle qu’en soit la cause et par crise cardiaque, chez certains hommes. Pourtant, la controverse existe toujours, car les préoccupations de longue date – et largement dépassées – concernant le traitement à la testostérone provoquant des crises cardiaques perdurent.

Alors que la plupart les preuves suggèrent maintenant S’il n’y a au moins aucun risque de maladie cardiaque associé au traitement de remplacement de la testostérone, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ce traitement peut améliorer la santé cardiaque chez les hommes.

Bien qu’il puisse y avoir un espoir à l’horizon sous la forme de testostérone pour réduire le risque de décès d’hommes par crise cardiaque, il semble que le chemin sera long avant que le traitement ne devienne une option courante. En attendant, il serait sage de maintenir votre taux de testostérone grâce à un mode de vie sain.

Daniel Kellymaître de conférences en biochimie, Université de Sheffield Hallam

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.