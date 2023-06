Une étude sur l’obésité met en évidence une connexion intestin-cerveau

L’obésité peut endommager la capacité du cerveau à reconnaître la sensation de satiété et à être rassasié après avoir mangé des graisses et des sucres, selon une nouvelle étude.

De plus, ces changements cérébraux peuvent durer même après que les personnes considérées comme médicalement obèses ont perdu une quantité importante de poids, ce qui explique peut-être pourquoi de nombreuses personnes reprennent souvent les kilos qu’elles ont perdus.

« Il n’y avait aucun signe de réversibilité – le cerveau des personnes obèses continuait de ne pas avoir les réponses chimiques qui disent au corps, ‘OK, tu as assez mangé' », a déclaré le Dr Caroline Apovian, professeur de médecine à la Harvard Medical School and co. -directeur du Center for Weight Management and Wellness du Brigham and Women’s Hospital de Boston.

Selon la définition médicale, les personnes obèses ont un indice de masse corporelle, ou IMC, supérieur à 30, tandis que le poids normal est un IMC compris entre 18 et 25.

« Cette étude montre pourquoi l’obésité est une maladie – il y a de réels changements dans le cerveau », a déclaré Apovian, qui n’a pas participé à l’étude.

« L’étude est très rigoureuse et assez complète », a déclaré le Dr I. Sadaf Farooqi, professeur de métabolisme et de médecine à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

« La façon dont ils ont conçu leur étude donne plus de confiance dans les résultats, s’ajoutant à des recherches antérieures qui ont également révélé que l’obésité provoque des changements dans le cerveau », a-t-elle déclaré.

NUTRIMENTS FOURNIS PAR TUBE D’ALIMENTATION

L’étude, publiée lundi dans Nature Metabolism, était un essai clinique contrôlé dans lequel 30 personnes considérées comme médicalement obèses et 30 personnes de poids normal ont été nourries avec des glucides sucrés (glucose), des graisses (lipides) ou de l’eau (comme contrôle). Chaque groupe de nutriments a été introduit directement dans l’estomac via une sonde d’alimentation à des jours différents.

« Nous voulions contourner la bouche et nous concentrer sur la connexion intestin-cerveau, pour voir comment les nutriments affectent le cerveau indépendamment de la vue, de l’odeur ou de la dégustation des aliments », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Mireille Serlie, professeur d’endocrinologie à la Yale School of Medicine. à New Haven, Connecticut.

La veille du test, les 60 participants à l’étude ont pris le même repas pour le dîner à la maison et n’ont plus mangé jusqu’à ce que la sonde d’alimentation soit en place le lendemain matin. Lorsque les sucres ou les graisses pénétraient dans l’estomac via le tube, les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et la tomographie par émission monophotonique (SPECT) pour capturer la réponse du cerveau pendant 30 minutes.

« L’IRM montre où les neurones du cerveau utilisent l’oxygène en réaction au nutriment – cette partie du cerveau s’allume », a déclaré Farooqi. « L’autre analyse mesure la dopamine, une hormone qui fait partie du système de récompense, qui est un signal pour trouver quelque chose d’agréable, de gratifiant et de motivant et ensuite vouloir cette chose. »

Les chercheurs se sont intéressés à la façon dont les graisses et le glucose déclencheraient individuellement diverses zones du cerveau liées aux aspects gratifiants de la nourriture. Ils voulaient savoir si cela serait différent chez les personnes obèses par rapport à celles de poids normal.

« Nous étions particulièrement intéressés par le striatum, la partie du cerveau impliquée dans la motivation pour aller chercher de la nourriture et la manger », a déclaré Serlie. Enfoui profondément dans le cerveau, le striatum joue également un rôle dans la formation des émotions et des habitudes.

Chez les personnes ayant un poids normal, l’étude a révélé que les signaux cérébraux dans le striatum ralentissaient lorsque des sucres ou des graisses étaient introduits dans le système digestif – preuve que le cerveau reconnaissait que le corps avait été nourri.

« Cette réduction globale de l’activité cérébrale est logique car une fois que la nourriture est dans votre estomac, vous n’avez pas besoin d’aller chercher plus de nourriture », a expliqué Serlie.

Dans le même temps, les niveaux de dopamine ont augmenté chez les personnes de poids normal, signalant que les centres de récompense du cerveau étaient également activés.

DIFFÉRENTES RÉSULTATS POUR LES OBÈSES MÉDICALEMENT

Cependant, lorsque les mêmes nutriments étaient administrés par sonde d’alimentation à des personnes considérées comme médicalement obèses, l’activité cérébrale ne ralentissait pas et les niveaux de dopamine n’augmentaient pas.

Cela était particulièrement vrai lorsque la nourriture était constituée de lipides ou de graisses. Cette découverte était intéressante, a déclaré Farooqi, car plus la teneur en matières grasses est élevée, plus la nourriture est gratifiante : « C’est pourquoi vous voudrez vraiment un hamburger au lieu de brocoli, la graisse du hamburger donnera biologiquement une meilleure réponse dans le cerveau. »

Ensuite, l’étude a demandé aux personnes obèses de perdre 10% de leur poids corporel en trois mois – une quantité de poids connue pour améliorer la glycémie, réinitialiser le métabolisme et améliorer la santé globale, a déclaré Serlie.

Les tests ont été répétés comme avant – avec des résultats surprenants. Perdre du poids n’a pas réinitialisé le cerveau chez les personnes obèses, a déclaré Serlie.

« Rien n’a changé – le cerveau ne reconnaissait toujours pas la plénitude ou ne se sentait pas satisfait », a-t-elle déclaré. « Maintenant, vous pourriez dire que trois mois, ce n’est pas assez long, ou qu’ils n’ont pas perdu assez de poids.

« Mais cette découverte pourrait également expliquer pourquoi les gens perdent du poids avec succès, puis reprennent tout le poids quelques années plus tard – l’impact sur le cerveau n’est peut-être pas aussi réversible que nous le souhaiterions. »

Une méta-analyse de 2018 des essais cliniques de perte de poids à long terme a révélé que 50% de la perte de poids initiale d’une personne avait été récupérée après deux ans – à la cinquième année, 80% du poids avait été récupéré.

PLUS DE RECHERCHE NÉCESSAIRE

La prudence est de mise dans l’interprétation des résultats, a déclaré Serlie, car beaucoup de choses sont inconnues : « Nous ne savons pas quand ces changements profonds dans le cerveau se produisent au cours de la prise de poids. Quand le cerveau commence-t-il à glisser et à perdre la capacité de détection ? «

L’obésité a une composante génétique, et bien que l’étude ait tenté de contrôler cela en excluant les personnes atteintes d’obésité infantile, il est toujours possible que « les gènes influencent notre réponse dans le cerveau à certains nutriments », a déclaré Farooqi, qui a étudié le rôle de gènes sur le poids pendant des années.

Beaucoup plus de recherches sont nécessaires pour bien comprendre ce que l’obésité fait au cerveau, et si cela est déclenché par le tissu adipeux lui-même, les types d’aliments consommés ou d’autres facteurs environnementaux et génétiques.

« Y a-t-il des changements qui se sont produits chez les gens au fur et à mesure qu’ils prenaient du poids ? Ou y a-t-il des choses qu’ils mangeaient pendant qu’ils prenaient du poids, comme des aliments ultra-transformés, qui ont provoqué un changement dans le cerveau ? Tout cela est possible, et nous ne sais pas vraiment de quoi il s’agit », a déclaré Farooqi.

Jusqu’à ce que la science réponde à ces questions, l’étude souligne, une fois de plus, que la stigmatisation liée au poids n’a pas sa place dans la lutte contre l’obésité, a déclaré Serlie.

« La croyance que le gain de poids peut être résolu simplement en ‘mangeant moins, en faisant plus d’exercice et si vous ne le faites pas, c’est un manque de volonté est si simpliste et si fausse », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il est important que les personnes aux prises avec l’obésité sachent qu’un cerveau défectueux peut être la raison pour laquelle elles luttent contre l’apport alimentaire », a déclaré Serlie. « Et j’espère que ces informations augmenteront l’empathie pour cette lutte. »