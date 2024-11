Une étude sur l’intoxication aux opioïdes chez les enfants met en évidence des stratégies de prévention

Aux États-Unis, au moins un quart des enfants décédés d’une intoxication aux opioïdes entre 2004 et 2020 ont été victimes d’abus ou de négligence antérieurs, selon une nouvelle étude de Yale, et plus des deux tiers des 10 à 17 ans qui ont subi une intoxication mortelle. les empoisonnements avaient des antécédents de consommation de substances.

Les résultats, affirment les chercheurs, éclaireront les stratégies visant à prévenir les décès par intoxication aux opioïdes à l’avenir en identifiant quand et où les interventions devraient avoir lieu.

« Lorsque la plupart des gens pensent à l’épidémie d’opioïdes, ils ne prennent pas en compte le fait qu’elle touche des individus de tous âges », a déclaré Julie Gaitherprofesseur adjoint de pédiatrie à la Yale School of Medicine et auteur principal de l’étude publiée le 1er novembre dans la revue Pediatrics.

Alors que les intoxications pédiatriques aux opioïdes étaient largement attribuées aux opioïdes sur ordonnance au début de la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a débuté il y a environ 25 ans, le fentanyl est devenu de plus en plus impliqué ces dernières années. Entre 1999 et 2021, près de 14 000 enfants sont morts d’une intoxication aux opioïdes.

Dans de nombreux cas, les circonstances à l’origine des décès pédiatriques liés aux opioïdes ne sont pas bien comprises, ce qui limite la mise en œuvre d’interventions efficaces, affirment les chercheurs.

« Dans les grands ensembles de données avec lesquels nous avons tendance à travailler en tant que chercheurs, nous n’avons qu’une idée générale de ce qui se passe », a déclaré Gaither, qui est également professeur adjoint d’épidémiologie à la Yale School of Public Health. « Vous n’avez aucune idée de ce qui s’est passé dans la maison ou de ce qui a conduit au décès. »

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les intoxications pédiatriques mortelles aux opioïdes, Gaither et son équipe se sont tournés vers le National Fatality Review-Case Reporting System, qui collecte des informations auprès des équipes d’examen des décès d’enfants – des groupes multidisciplinaires établis dans chaque État américain pour enquêter sur les décès d’enfants.

Les chercheurs ont découvert que parmi près de 1 700 enfants âgés de 0 à 17 ans décédés d’une intoxication aux opioïdes entre 2004 et 2020, la plupart des incidents d’empoisonnement se sont produits au domicile de l’enfant (65 %) ou au domicile d’un parent, d’un ami ou d’un parent adoptif (23 %). Et la majorité des intoxications (92 %) impliquaient un opioïde sur ordonnance. Alors que la plupart des décès ont été attribués à une ingestion accidentelle, chez les enfants âgés de 0 à 4 ans, 34 % des décès ont été attribués à un homicide, qui pourrait inclure une exposition intentionnelle aux opioïdes ou une négligence criminelle de la part du soignant.

« Ces résultats concordent avec ceux des études précédentes », a déclaré Gaither. « Mais j’ai été surpris de constater que dans les quatre groupes d’âge – 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans et 15 à 17 ans – 25 à 33 % des enfants avaient des antécédents de maltraitance. Et plus de 25 % de tous les enfants avaient un tuteur principal ayant des antécédents de consommation de substances.

La consommation de substances était également courante chez les adolescents, ont découvert les chercheurs, avec 42 % des 10 à 14 ans et 73 % des 15 à 17 ans ayant des antécédents de consommation de substances.

Ensemble, ces détails plus nuancés concernant les décès pédiatriques liés aux opioïdes mettent en évidence les domaines dans lesquels les interventions pourraient être les plus efficaces, ont déclaré les chercheurs. Par exemple, les prestataires de soins de santé devraient offrir des informations sur le stockage, l’abus et l’élimination des opioïdes afin de mieux protéger les enfants à leur domicile, ont déclaré les chercheurs. Et tous les opioïdes sur ordonnance devraient être livrés dans un emballage à l’épreuve des enfants, ce qui n’est pas le cas actuellement.

De plus, la naloxone (vendue sous les marques Narcan et Evzio) peut rapidement inverser une intoxication aux opioïdes et doit être plus facilement accessible aux parents, a déclaré Gaither.

« C’est un médicament sûr et efficace pour les enfants de tous âges, même les nourrissons », a-t-elle déclaré. « Ce serait formidable si, lorsque les gens récupéraient leurs ordonnances d’opioïdes, les pharmaciens proposaient également de la naloxone. »

De même, l’expansion du traitement des troubles liés à l’usage d’opioïdes est nécessaire de toute urgence pour les adultes et les adolescents, ont noté les chercheurs.

« Les opioïdes représentent un risque pour les enfants et les adolescents, y compris les très jeunes enfants, et nous devons prendre les précautions que nous prenons avec toute autre substance pouvant nuire à un enfant », a déclaré Gaither. « Nous devons consacrer beaucoup plus de temps et d’énergie à réfléchir à la manière dont nous pouvons aider les familles à se protéger et à empêcher ces décès, car ce sont de véritables tragédies. »