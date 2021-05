Une étude sur les migrants tibétains révèle que les paramètres sanguins s’adaptent au changement d’altitude

Selon une étude réalisée sur les Tibétains par le CSIR-Center for Cellular and Molecular Biology (CCMB), Hyderabad, les paramètres sanguins des personnes changent lorsqu’ils changent d’altitude.

Les Tibétains sont l’un des plus anciens habitants de haute altitude du monde. Il existe des facteurs génétiques et physiologiques connus qui les aident à supporter des conditions de faible teneur en oxygène. Cependant, leur population s’est maintenant déplacée vers des régions de basse altitude telles que le Karnataka.

Le Dr K. Thangaraj et son équipe du CSIR-CCMB ont étudié les changements dans les facteurs physiologiques des Tibétains qui habitent maintenant les régions de basse altitude.

Les facteurs physiologiques des personnes de l’ethnie tibétaine de diverses régions des hautes altitudes du Ladakh à 4500-4 900 mètres ont été comparés à ceux qui habitent dans les colonies tibétaines de Bylakuppe, Karnataka, à une altitude d’environ 850 mètres.

«La population du Karnataka avait émigré du Tibet à la suite des atrocités commises par l’Armée populaire de libération de Chine pendant ou après le soulèvement tibétain de 1959. Elle est au Karnataka depuis 50 ans. Les chercheurs ont constaté que les paramètres sanguins des Tibétains du Karnataka sont significativement différents par rapport à leurs homologues de haute altitude », indique l’étude récemment publiée dans le Journal of Blood Medicine.

«Nous avons constaté que les globules rouges, la concentration d’hémoglobine et l’hématocrite sont significativement plus faibles chez les Tibétains de basse altitude. Leurs taux d’hémoglobine sont beaucoup plus proches de ceux vivant dans les plaines que les autres Tibétains qui vivent au-delà de 4 500 mètres », a déclaré Nipa Basak, le premier auteur de l’étude.

« Notre étude suggère que, lorsque les Tibétains résident longtemps dans la région non indigène de basse altitude, leur corps subit diverses adaptations pour faire face à l’environnement relativement hyperoxique dans les zones de basse altitude », a déclaré le Dr Thangaraj, responsable investigateur de cette étude, et actuellement directeur du DBT-Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics (CDFD), Hyderabad.

Des études antérieures avaient montré que parmi la population tibétaine, les personnes ayant une concentration d’hémoglobine plus faible ont une meilleure aptitude reproductive chez les femmes et une meilleure capacité d’exercice chez les hommes. «Il serait intéressant d’explorer la capacité d’exercice et l’aptitude à la reproduction chez les Tibétains des basses terres. Il sera également intéressant de noter combien de temps ces changements persistent si les Tibétains habités au Karnataka migrent vers les hautes altitudes », a-t-il ajouté.

«Ces études basées sur la population menées par le CCMB nous aident à comprendre l’adaptation des personnes qui migrent vers différents environnements d’un point de vue moléculaire», a déclaré le Dr VM Tiwari, directeur en charge du CCMB.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec des chercheurs du Ladakh et du Karnataka. Cela comprend le Dr Tsering Norboo de l’Institut de prévention du Ladakh, Ladakh, et le Dr MS Mustak de l’Université de Mangalore, Karnataka.

