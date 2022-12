Une étude sur les jumeaux montre que l’exercice modifie le comportement des gènes

“L’exercice physique est connu pour réduire la susceptibilité à l’obésité, mais il semble maintenant que l’exercice via l’épigénétique affecte de nombreux types de cellules, dont beaucoup sont impliquées dans les maladies métaboliques”, a-t-il noté dans un communiqué de presse universitaire.

L’épigénétique – l’étude de la façon dont vos comportements et votre environnement affectent le fonctionnement quotidien des gènes – peut expliquer cela, a déclaré Skinner.

“Les résultats fournissent un mécanisme moléculaire pour le lien entre l’activité physique et les maladies métaboliques”, a expliqué le co-auteur de l’étude Michael Skinner, biologiste à l’Université de l’État de Washington, dans Pullman.

Mais ce n’est pas seulement la génétique qui fait une différence notable dans leur poids et dans le comportement de leurs gènes, selon une nouvelle étude. L’exercice peut modifier les marqueurs génétiques de la maladie métabolique – l’une des maladies ou des troubles qui perturbent le métabolisme normal.

VENDREDI 9 décembre 2022 (HealthDay News) – On pourrait s’attendre à ce que des jumeaux identiques aient les mêmes résultats en matière de santé.

Pour cette étude, les chercheurs ont tamponné les joues de 70 paires de jumeaux identiques, qui ont également participé à une étude d’exercice par le biais du registre des jumeaux de l’État de Washington.

L’équipe, dirigée par le directeur du registre Glen Duncan, a recueilli des données sur les jumeaux à plusieurs moments différents entre 2012 et 2019.

Les chercheurs ont utilisé des trackers de fitness pour évaluer l’activité des jumeaux, mesurer leur tour de taille et évaluer leur indice de masse corporelle (ou IMC, une estimation de la graisse corporelle basée sur la taille et le poids). Les participants ont également répondu à des questions sur leur mode de vie et leur quartier.

Dans de nombreuses paires de jumeaux, les individus différaient en termes de niveaux d’exercice, de marche dans le quartier et d’IMC.

Les frères et sœurs les plus actifs physiquement présentaient moins de signes de maladie métabolique, mesurés par le tour de taille et l’IMC, ont montré les résultats.

Cela était en corrélation avec les différences dans leurs épigénomes, les processus moléculaires qui influencent l’expression des gènes. Les jumeaux plus actifs avaient des marqueurs épigénétiques liés à un syndrome métabolique réduit, une maladie pouvant entraîner des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et le diabète de type 2.