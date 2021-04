Une nouvelle analyse de l’industrie cinématographique a révélé que le pourcentage de femmes en tant que personnages principaux et dans les rôles de parole a augmenté entre 2019 et 2020 – bien que l’âgisme à Hollywood soit toujours omniprésent.

C’est selon le rapport annuel «C’est un monde (celluloïd) d’homme» de Martha Lauzen, directrice exécutive du Center for the Study of Women in Television and Film à l’Université d’État de San Diego.

« Nous voyons une poignée d’actrices féminines matures et supposons que l’âgisme a diminué à Hollywood. Mais à moins que votre nom de famille ne soit Streep ou McDormand, il y a de fortes chances que vous ne travailliez pas beaucoup dans le cinéma », a déclaré Lauzen dans un communiqué accompagnant le rapport. . « La tendance à présenter des personnages féminins plus jeunes dans les films met l’accent sur la valeur de leur jeunesse et de leur apparence au détriment de permettre aux femmes de vieillir dans des positions de pouvoir personnel et professionnel. »

Le pourcentage de personnages féminins majeurs dans les films l’année dernière est passé de 37% en 2019 à 38% en 2020. Ceux qui ont des rôles parlants sont passés de 34% en 2019 à 36% en 2020. Malgré ces augmentations, le pourcentage de protagonistes féminines dans les films a chuté de 40% en 2019 à seulement 29% en 2020, après que cette métrique ait augmenté ces deux dernières années.

Dans l’ensemble, les personnages féminins étaient plus jeunes que les hommes, selon l’étude. Alors que la plupart des personnages féminins étaient dans la vingtaine et la trentaine, la plupart des hommes étaient dans la trentaine et la quarantaine.

Au cas où vous auriez manqué:Le pourcentage de femmes travaillant comme réalisatrices et productrices n’a pas beaucoup bougé en 20 ans, selon un rapport

Le pourcentage de personnages féminins dans la trentaine était de 29% contre 16% dans la quarantaine. Le pourcentage de personnages masculins dans la trentaine était de 31% et n’est tombé qu’à 28% dans la quarantaine.

Dix pour cent des films de l’année dernière incluaient des personnages masculins de 60 ans et plus; seulement 6% comprenaient des personnages féminins de 60 ans et plus.

Chaque itération de l’étude depuis plus d’une décennie a révélé que les personnages féminins sont beaucoup plus jeunes que les hommes.

L’étude a examiné plus de 1700 personnages parmi les 100 films les plus rentables en 2020. Alors que l’année dernière a vu un manque de sorties en salles en raison de la pandémie, Lauzen a déclaré à USA TODAY que l’étude avait abordé les données de cette façon depuis 2002 et a choisi de rester cohérente. .

As-tu vu? Les réalisatrices triomphent dans les nominations aux Oscars, mais pourquoi « Judas » est-il le seul film dirigé par des Noirs dans la meilleure course à l’image?

En décomposant encore les chiffres en termes de race et d’ethnie, le nombre de femmes noires occupant des rôles de parole est passé de 20% en 2019 à 17% en 2020. La représentation des femmes asiatiques a également chuté, passant de 7% en 2019 à 6% en 2020. Pour les Latinas, ce nombre est passé de 5% en 2019 à 6% en 2020.

Le rapport fait suite à une analyse des femmes dans les coulisses du cinéma sorti à la fin de l’année dernière, qui a montré que le pourcentage de femmes travaillant sur les films les plus rentables n’avait pas beaucoup bougé au cours des deux dernières décennies – malgré de nombreux engagements. pour changer l’industrie.

Dans l’ensemble, le pourcentage de femmes réalisatrices, scénaristes, productrices exécutives, productrices, cinéastes dans le personnel des films les plus rentables était de 21% en 2019, contre 17% en 1998.