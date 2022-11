Une étude sur l’eau évite la règle des «8 verres par jour», les besoins varient énormément

Vous avez peut-être entendu le conseil souvent répété de boire huit verres d’eau par jour – mais selon une nouvelle étude, il n’y a pas de moyen facile de déterminer la quantité d’eau dont vous avez besoin de boire régulièrement.

Les chercheurs ont examiné la consommation d’eau et les habitudes de consommation d’eau de plus de 5 000 personnes dans 26 pays et ont découvert que la quantité d’eau dont notre corps a réellement besoin dépend d’une myriade de facteurs, notamment l’environnement, la santé et l’âge.

Et selon l’étude, ceux qui ont moins de capacité à prendre un verre d’eau sur un coup de tête pourraient être ceux qui en ont le plus besoin.

“La science n’a jamais soutenu l’ancienne chose des huit verres comme une ligne directrice appropriée, ne serait-ce que parce qu’elle confondait le renouvellement total de l’eau avec l’eau des boissons et qu’une grande partie de votre eau provient de la nourriture que vous mangez”, Dale Schoeller, de l’Université du Wisconsin- Madison professeur émérite de sciences nutritionnelles et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse.

“Mais ce travail est le meilleur que nous ayons fait jusqu’à présent pour mesurer la quantité d’eau que les gens consomment réellement quotidiennement – le renouvellement de l’eau dans et hors du corps – et les principaux facteurs qui déterminent le renouvellement de l’eau.”

Le renouvellement de l’eau fait référence à la quantité d’eau que notre corps utilise en une journée, ce qui indique la quantité d’eau que nous devons consommer quotidiennement par le biais de la nourriture et des boissons afin de la remplacer. Mais ce n’est pas quelque chose qui est statique pour tout le monde, a déclaré Schoeller.

Cette nouvelle étude, publiée la semaine dernière dans la revue à comité de lecture Science, a révélé que la moyenne quotidienne de la consommation optimale d’eau varie entre un litre par jour et six litres par jour selon la personne, ce qui rend difficile l’identification d’une ligne directrice.

“Il y a aussi des valeurs aberrantes qui produisent jusqu’à 10 litres par jour”, a déclaré Schoeller. “La variation signifie que pointer vers une moyenne ne vous dit pas grand-chose. La base de données que nous avons constituée nous montre les grandes choses qui sont en corrélation avec les différences de renouvellement de l’eau.”

Afin d’obtenir une vue d’ensemble du renouvellement de l’eau, plus de 90 chercheurs ont travaillé ensemble pour collecter des données sur 5 600 personnes âgées de huit jours à 96 ans. Ils ont mesuré le renouvellement de l’eau en faisant boire aux participants une quantité d’eau contenant des isotopes d’hydrogène et d’oxygène spécifiques et traçables – pas différents de toute autre eau potable, mais distinguables au niveau atomique dans un échantillon d’urine.

“Si vous mesurez la vitesse à laquelle une personne élimine ces isotopes stables par son urine au cours d’une semaine, l’isotope de l’hydrogène peut vous dire combien d’eau elle remplace et l’élimination de l’isotope de l’oxygène peut nous dire combien de calories elle brûlent », a expliqué Schoeller.

Les chercheurs ont ensuite comparé le renouvellement de l’eau avec différents facteurs externes pour voir quels modèles ont émergé.

Ils ont constaté que l’âge, la taille corporelle, le niveau d’activité physique, le statut sportif et la grossesse semblaient tous avoir des impacts mesurables sur la quantité d’eau qu’une personne traverse quotidiennement, les niveaux d’activité physique constituant la plus grande différence dans le renouvellement de l’eau.

Par exemple, les athlètes ou les travailleurs qui s’exercent physiquement vont transpirer plus de fluides et devront donc remplacer ces fluides plus rapidement. L’étude a révélé que les athlètes ont besoin d’environ un litre d’eau de plus par jour que les non-athlètes.

En supposant que tous les autres facteurs étaient les mêmes, il y avait encore de légères différences entre le renouvellement de l’eau des hommes et des femmes, selon l’étude. L’homme moyen de 20 ans absorberait et perdrait environ 3,2 litres par jour, tandis qu’une femme du même âge et du même niveau d’activité physique, vivant au même endroit, consommerait environ 2,7 litres, ont estimé les chercheurs.

Mais des facteurs non liés au corps physique semblaient également jouer un rôle, les chercheurs ayant découvert que les taux de renouvellement de l’eau semblaient également être liés au statut socio-économique et à des facteurs environnementaux tels que la latitude, l’altitude, la température et l’humidité.

Cette nouvelle étude a révélé que les pays classés plus bas sur l’échelle de développement humain des Nations Unies – IDH, mesuré par l’espérance de vie, les années de scolarité et les niveaux de revenu généraux – avaient un niveau de renouvellement de l’eau plus élevé que les pays ayant un IDH élevé.

“Cela représente la combinaison de plusieurs facteurs”, a déclaré Schoeller. “Ces personnes dans les pays à faible IDH sont plus susceptibles de vivre dans des zones où les températures moyennes sont plus élevées, plus susceptibles d’effectuer un travail physique et moins susceptibles d’être à l’intérieur dans un bâtiment climatisé pendant la journée. Cela, en plus d’être moins susceptibles avoir accès à une gorgée d’eau propre chaque fois qu’ils en ont besoin, augmente leur renouvellement de l’eau. »

Dans de nombreuses régions du monde, l’eau potable n’est pas accessible en tournant un robinet. Dans le monde, environ une personne sur trois n’a pas accès à de l’eau potable, selon une déclaration de 2019 de l’Organisation mondiale de la santé.

Yosuke Yamada, chef de section de l’Institut national de l’innovation biomédicale, de la santé et de la nutrition au Japon et auteur principal de l’étude, a déclaré dans le communiqué qu’il est de plus en plus important d’identifier les besoins mondiaux en eau.

“Déterminer la quantité d’eau que les humains consomment est d’une importance croissante en raison de la croissance démographique et du changement climatique croissant”, a déclaré Yamada. “Parce que le renouvellement de l’eau est lié à d’autres indicateurs importants de la santé, comme l’activité physique et la graisse corporelle. [percentage]il a un potentiel en tant que biomarqueur pour la santé métabolique.