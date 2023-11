Une étude sur le vaccin contre le cancer du VPH démontre son efficacité

VLes accines fonctionnent bien pour prévenir les cancers causés par le virus du papillome humain (VPH). Si bien, en fait, qu’il est peut-être temps de revoir les protocoles de dépistage du VPH, selon la conclusion quelque peu provocatrice d’une nouvelle étude examinant l’apparition de types génitaux de VPH huit ans après la vaccination, publiée mercredi dans Hôte cellulaire et microbe.

L’étude contrôlée randomisée a inclus plus de 60 000 femmes de 33 communautés finlandaises nées en 1992, 1993 et ​​1994. L’étude les a réparties au hasard en trois groupes en fonction des stratégies de vaccination contre le VPH de leurs villes : vaccination contre le VPH non sexiste, vaccination réservée aux filles, et pas de vaccination. Les chercheurs ont ensuite suivi quatre et huit ans après la vaccination pour tester 16 types de VPH génitaux – HPV 16/18/31/45, les types hautement oncogènes et 12 autres types présentant un risque de cancer plus faible.

Les chercheurs cherchaient à établir la stratégie de vaccination la plus efficace et à déterminer ce qui se passe après qu’un effort de vaccination réussi ait considérablement réduit les types de VPH à haut risque de cancer 16/18/31/45.

« Cet article dresse un joli tableau selon lequel le vaccin est effectivement plus efficace lorsque vous vaccinez les garçons et les filles. Nous pouvons voir comment les différents types de VPH sont distribués dans les communautés où les deux sexes sont vaccinés, il est donc clair qu’il existe une protection plus forte », a déclaré Ville Pimenoff, chercheur principal à l’Institut Karolinska et professeur à l’Université d’Oulu en Finlande, qui était l’auteur principal de l’étude. “En plus de la vaccination individuelle, il y a la protection collective.”

Dans le groupe ayant reçu une vaccination non sexiste, une couverture vaccinale de 50 % par année était suffisante pour éliminer presque l’apparition de types de VPH hautement oncogènes ciblés par le vaccin. Lorsque les vaccins sont administrés exclusivement aux filles, le taux de vaccination doit être extrêmement élevé pour obtenir les mêmes résultats. De plus, une déplétion en HPV45 n’a été observée que dans le groupe non sexiste.

“La vaccination des filles uniquement contre l’immunité collective contre le VPH nécessite que 90 % des filles soient vaccinées année après année puisque seulement la moitié de la population est protégée, mais la vaccination des garçons commence à protéger l’autre moitié de la population et le virus n’a nulle part où aller, ” Margaret Stanley, professeur émérite de biologie épithéliale à l’Université de Cambridge, qui n’a pas participé à l’étude, a écrit dans un commentaire fourni via le Science Media Centre.

Dans le même temps, les échantillons ont montré que d’autres types de VPH étroitement liés à ceux ciblés par le vaccin avaient remplacé les cibles initiales. Cela n’est pas surprenant, a déclaré Pimenoff : lorsqu’il existe une variété significative dans un type de virus, comme dans le cas du VPH, la suppression d’un sous-ensemble de celui-ci laisse une niche qui peut être facilement occupée par les souches restantes, qui ont évolué de la même manière.

« Je pense que ce travail confirme la valeur ajoutée de la vaccination non sexiste et souligne la nécessité de surveiller scrupuleusement les changements dans les distributions de types non vaccinaux. Il est impossible de savoir si cette dernière entraînera une menace significative, mais le risque est probablement très faible », a déclaré Peter Stern, professeur d’immunologie et de biologie du cancer à l’Université de Manchester, qui n’a pas participé à l’étude.

Pimenoff a déclaré que les résultats de son étude suggèrent qu’il pourrait être approprié de repenser les pratiques de dépistage. Dans une population comme celle de la Finlande, dit-il, il existe désormais une cohorte de femmes qui arrivent à l’âge du dépistage (qui commence dès 25 ans, selon la municipalité) et qui ont été vaccinées contre le VPH à l’adolescence. Sur la base des résultats de l’étude, des variétés de VPH à faible risque sont susceptibles d’être détectées lors de ces dépistages. « Donc, du coup, vous avez un nombre raisonnable de femmes qui, lors du dépistage, sont positives au VPH. [types] qui sont généralement inclus dans les protocoles de dépistage, mais présentent un faible risque. Si vous suivez les normes de dépistage, celles-ci sont considérées comme positives et doivent faire l’objet d’un suivi », a déclaré Pimenoff.

Les HPV 33/35/52/56/58/66 sont inclus dans les dépistages car ils sont répertoriés par le National Cancer Institute comme à haut risque, car ils ont été associés à une tumeur maligne. Pourtant, les chances qu’ils conduisent au cancer sont bien inférieures à celles des types ciblés, et même si l’on peut craindre qu’ils deviennent éventuellement plus oncogènes, les données disponibles jusqu’à présent ne suggèrent pas qu’ils le feront.

“Nous constatons également que chez les femmes qui ont eu dans notre cohorte une infection initiale de type à faible risque après la vaccination, il n’y a aucun signe de progrès”, a déclaré Pimenoff. “Donc, en ce sens, les données indiquent que le risque est très faible ou n’existe pas.”

Avec de tels scénarios à faible risque, les inconvénients potentiels incluent un surdiagnostic et un gaspillage des ressources de santé publique qui pourraient être redirigées ailleurs – sans parler du fait d’obliger les femmes à se soumettre à des tests inutiles, tels que des tests Pap supplémentaires.

Si le dépistage post-vaccination se limite aux types hautement oncogènes, il suffirait de le faire moins souvent, a déclaré Pimenoff – peut-être une fois tous les 10 ans. Il a toutefois noté que les recommandations ne peuvent pas être les mêmes partout, car « chaque pays a son propre statut et son propre système sur la manière de gérer la vaccination, la manière dont il gère le dépistage et la situation générale de la couverture vaccinale ».

Aux États-Unis, en 2021, par exemple, 59 % des adolescents âgés de 13 à 15 ans avaient reçu deux ou trois doses du vaccin contre le VPH conformément aux recommandations, selon les données disponibles les plus récentes.

D’autres chercheurs ont exprimé plus de prudence quant à la perspective de modifier les lignes directrices en matière de dépistage. « Je ne pense pas qu’il y ait d’implications immédiates en matière de dépistage ou de vaccination. Il existe des différences dans la pratique gynécologique aux États-Unis qui, selon certains, conduisent à un traitement excessif, mais les résultats ici n’auront pas d’impact significatif sur ce problème », a déclaré Stern.

Néanmoins, la taille et la conception de l’étude – en particulier le fait qu’elle incluait des cohortes non vaccinées, qui sont pratiquement absentes actuellement en Finlande – signifient qu’elle sera probablement pertinente pour les discussions politiques futures. “Bien que nous ne devrions pas nous précipiter pour modifier la politique de dépistage à la suite d’une étude, il serait prudent de vérifier si ces résultats sont reproduits ailleurs et de considérer les implications pour les populations que nous dépistons et la manière dont nous les dépistons”, Stephen Duffy, professeur de dépistage du cancer à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré via un communiqué via le Science Media Centre.