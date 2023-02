Une étude sur le TDAH établit un lien entre les gènes à risque potentiel de trouble

Alors que des recherches antérieures ont lié des facteurs génétiques à la cause du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), il n’y a pas encore de preuves concluantes pour identifier les gènes spécifiques qui peuvent causer le trouble neurodéveloppemental.

Cependant, une nouvelle étude au Danemark se rapproche de l’identification de ces gènes spécifiques et de la raison pour laquelle le TDAH peut se développer chez certains et pas chez d’autres.

L’étude, publiée dans la revue à comité de lecture Nature Genetics en janvier, a analysé des données sur plus de six millions de variantes génétiques chez 38 691 personnes atteintes de TDAH et 186 843 personnes sans trouble. Les chercheurs ont pu identifier 27 variations du code ADN humain qui étaient les plus présentes chez les personnes atteintes de TDAH ; cependant, ils estiment qu’il pourrait y avoir jusqu’à 7 300 de ces variantes génétiques.

L’étude a également indiqué que les gènes liés au TDAH ont souvent un niveau élevé d’expression génique dans les tissus cérébraux pendant la phase de développement du cerveau dès le stade embryonnaire, qui se situe entre la cinquième et la 10e semaine de grossesse.

“Cela souligne que le TDAH doit être considéré comme un trouble du développement cérébral, et que cela est très probablement influencé par des gènes qui ont un impact majeur sur le développement précoce du cerveau”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Ditte Demontis, dans un communiqué de presse.

Selon le Center for ADHD Awareness, Canada, le symptôme le plus courant du TDAH est une réduction de la durée d’attention et de la concentration. Les personnes atteintes de TDAH peuvent devenir hyperactives en parlant excessivement ou en étant impulsives, tandis que d’autres peuvent être inattentives et certaines peuvent éprouver une combinaison des deux. Au Canada, le TDAH touche environ 1,8 million de personnes.

L’étude a révélé que ces gènes à risque affectent souvent les neurones dopaminergiques, qui jouent un rôle majeur dans le comportement d’une personne, affectant son humeur, son stress ou une variété de sentiments. Les chercheurs ont également combiné leurs résultats avec les données de 4 973 personnes qui ont subi des tests neurocognitifs et ont découvert que ces variantes génétiques peuvent être liées à la capacité d’attention réduite d’une personne, à sa mémoire à court terme et à ses capacités réduites en lecture et en mathématiques.

ESPOIR POUR DES MÉDICAMENTS PLUS PERSONNALISÉS

Amori Mikami, psychologue clinicien et professeur de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que cette étude pourrait potentiellement aider à approfondir le diagnostic et le traitement du TDAH. En particulier, cela pourrait aider à réduire la stigmatisation qui la sous-tend.

“Il y a beaucoup de stigmatisation à propos du TDAH dans le public et je pense que cela peut être dû en partie au fait que les gens ne croient pas que le TDAH est un véritable trouble”, a déclaré Mikami lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca jeudi.

“Je suis heureux que ces chercheurs fassent cette recherche génétique parce que nous avons besoin de plus de science pour comprendre les causes du TDAH.”

Des études similaires plongeant dans la science du TDAH pourraient également ouvrir la voie à une médecine plus personnalisée, a-t-elle déclaré. Bien que le traitement du TDAH varie, Mikami explique qu’il implique souvent des médicaments prescrits ainsi qu’une psychothérapie pour aider au traitement comportemental.

Cependant, comme il existe divers médicaments utilisés pour traiter le TDAH, le processus pour trouver le bon peut être long et frustrant puisque les effets secondaires peuvent varier d’une personne à l’autre.

“Pour les familles et les personnes atteintes de TDAH, il y a tellement d’essais et d’erreurs dans les médicaments et cela peut être très décourageant, frustrant et prendre du temps”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes encore loin de cela, mais je pense que ce sont des implications potentielles passionnantes sur la route.”