GENÈVE – Une étude sur le drainage des eaux pluviales, réalisée sur trois ans, a identifié 25 zones de Genève comme nécessitant des améliorations des infrastructures de drainage pour un coût estimé à près de 17 millions de dollars, selon une présentation lors d’une réunion spéciale du conseil municipal lundi.

Greg Chismark, président de WBK Engineering à St. Charles et le personnel de la ville ont examiné l’ensemble du système de drainage des eaux pluviales pour l’étude de 203 pages, disponible sur le site Web de la ville à l’adresse www.geneva.il.us.

Chismark a déclaré qu’ils n’avaient pas constaté que les maisons des gens étaient régulièrement inondées ou que les routes devenaient impraticables. Au lieu de cela, ils ont trouvé des zones où le drainage des eaux pluviales était inadéquat pour la quantité d’eau qui passait, ce qui entraînait de l’eau stagnante et des flaques dans les arrière-cours et d’autres zones.

“Nous avons élaboré un plan pour tirer parti de ce qui existe et le construire pour résoudre certains de ces problèmes de drainage”, a déclaré Chismark.

Les cinq premières années représenteraient une dépense de 8,3 millions de dollars et les cinq prochaines, 8,5 millions de dollars, a-t-il déclaré.

Vingt-cinq zones à Genève identifiées comme ayant des problèmes de drainage pluvial, selon une étude réalisée par WBK Engineering à Saint-Charles et le personnel de la ville. (Photo fournie par Genève)

« Le programme global est d’environ 16,8 millions de dollars. Et c’est en dollars d’aujourd’hui », a déclaré Chismark. « Nous avons essayé de faire simple pour l’instant. … Voici ce qu’il en coûterait pour réaliser les 25 projets sur une période de 10 ans.

Ce n’est pas que le drainage pluvial des zones résidentielles de la ville n’a pas été effectué correctement, c’est qu’il y a une augmentation des précipitations, associée à une collecte de données plus précise, a déclaré Chismark.

“Les données pluviométriques que nous utilisons pour concevoir des infrastructures ne cessent d’augmenter”, a déclaré Chismark. “Au cours des trois dernières années, l’événement de 100 ans (inondation) a augmenté de 13%, la profondeur des précipitations, de 7,58% à 8,57%.”

Le terme «inondation de 100 ans» est utilisé pour décrire l’intervalle de récurrence des inondations, c’est-à-dire une fois tous les 100 ans, selon l’US Geological Survey.

“Je pense que le but (de l’étude) est d’améliorer votre prise de décision en vous donnant l’information. Nous espérons améliorer la capacité du personnel municipal à planifier et à budgétiser l’infrastructure de drainage », a déclaré Chismark. “Le changement des données pluviométriques est l’un des éléments qui changent pour nous. Espérons que cela permettra à la ville de mieux planifier et gérer ces changements imprévus à l’avenir.

Vingt-cinq rues de Genève sont identifiées dans une étude technique sur le drainage des eaux pluviales comme nécessitant des améliorations d’infrastructure pour empêcher l’eau stagnante et la formation de flaques. (Photo fournie par Genève)

Le paiement des améliorations des infrastructures proviendrait du fonds général de la ville, et non de son fonds pour l’eau, a déclaré l’administrateur municipal Stephanie Dawkins.

Le directeur des travaux publics, Richard Babica, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la partie la plus ancienne de la ville soit plus touchée.

Il a été surpris par les zones résidentielles de moins de 30 ans du côté ouest de Down, qui sont pourtant affectées par des problèmes de drainage, tout cela parce que les données sur les précipitations ont changé.

“Nous voulions nous assurer que nous fournissions une évaluation en utilisant les meilleures données dont nous disposions, afin de pouvoir planifier l’avenir”, a déclaré Babica. “En conséquence, beaucoup de ces quartiers à l’ouest de la rivière se sont révélés avoir le plus besoin de travaux – ce qui a été une surprise importante pour le personnel.”

L’échevin du troisième quartier, Dean Kilburg, a demandé comment les fonctionnaires devraient répondre à leurs électeurs au sujet du coût pour résoudre les problèmes de drainage.

“Le ruissellement des eaux pluviales est considéré comme un polluant selon les directives fédérales”, a déclaré Babica.

« En tant que polluant, avant qu’il ne soit déversé dans les cours d’eau des États-Unis – c’est-à-dire la rivière Fox et tous les ruisseaux – il doit subir une sorte de programme de traitement. C’est ce qu’on appelle le système national d’élimination des rejets de polluants, NPDES », a déclaré Babica. « En fin de compte, il y a une préoccupation croissante – et c’est un plan stratégique de la ville – d’être proactif et de protéger les zones naturelles du bassin versant de la rivière Fox. C’est donc la principale raison pour laquelle nous faisons cela.

L’eau stagnante peut également créer des habitats de reproduction des moustiques, a déclaré Babica.

“Ils peuvent également – lors de ruissellements incontrôlés – créer un déversement de sédiments … dans la rivière Fox et rejeter des matières organiques”, a déclaré Babica.

« C’est ta réponse. Nous le faisons parce que nous voulons être proactifs et nous voulons être de bons intendants de l’environnement », a déclaré Babica. «La communauté est chanceuse et bénie… parce que nous avons la rivière Fox dans notre centre-ville et que vous tous identifiez maintenant comme un attrait majeur et une attraction touristique pour la ville. Donc, qu’allons-nous faire, c’est nous assurer qu’il reste sain et un endroit où les gens veulent aller. Et nous le faisons en étant de meilleurs intendants de notre système de drainage »