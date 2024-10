Une étude sur la syphilis accélère les tests et le traitement face à l’augmentation des cas

Les cas de syphilis infectieuse augmentent partout en Ontario, les agents de santé publique menant des recherches et exhortant les personnes ayant des relations sexuelles non protégées à se faire dépister.

Contenu de l’article

La syphilis est une infection bactérienne transmise sexuellement. Cela peut avoir des effets graves sur la santé, notamment une fausse couche, des problèmes cardiaques et vasculaires et des dommages à la santé mentale, aux os, aux oreilles et aux yeux.

Le personnel de Hastings Prince Edward Public Health et de quatre autres bureaux de santé effectue actuellement des tests de dépistage de la syphilis sur le terrain. Ils effectuent des analyses de sang dans les rues, dans les parcs et ailleurs pour tenter d’atteindre les personnes qui n’ont peut-être pas un accès régulier ou facile aux soins de santé.

Ce travail fait partie d’une étude menée en collaboration avec les bureaux de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington ; Leeds, Grenville et Lanark; Ottawa; et Thunder Bay.

C’est ce qu’on appelle l’étude SPRITE, Test rapide au point de service et évaluation du traitement immédiat de la syphilis. Il vise à mettre en œuvre et à évaluer les tests au point d’intervention dans chacun des cinq domaines de santé publique.