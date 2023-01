Une étude sur la perte de poids examine les stratégies les plus efficaces

Des chercheurs de l’Université de Stanford ont identifié un certain nombre de facteurs qui pourraient prédire dans quelle mesure un individu réussira à perdre du poids et à le maintenir.

Une étude de Stanford Medicine, publiée le 13 décembre 2022 dans la revue à comité de lecture Cell Reports Medicine, indique que certaines personnes réussissent mieux à perdre du poids avec des régimes faibles en gras, tandis que d’autres verront de meilleurs résultats avec des régimes faibles en glucides.

La façon dont une personne adhère à son régime alimentaire influencera la quantité de poids qu’elle perd, ainsi que les types de bactéries vivant dans son intestin, la quantité de certaines protéines que le corps fabrique et la quantité de dioxyde de carbone qu’une personne expire, selon les chercheurs.

“La perte de poids est énigmatique et compliquée, mais nous pouvons prédire dès le départ avec le microbiome et les biomarqueurs métaboliques qui perdra le plus de poids et qui le maintiendra”, Michael Snyder, président du département de génétique de Stanford Medicine et co-auteur principal de l’article, a déclaré dans un article publié le 4 janvier par Stanford Medicine.

L’étude s’est concentrée sur les données d’une étude précédente d’un an sur la perte de poids qui impliquait 609 personnes, qui suivaient un régime faible en gras ou en glucides composé principalement d’aliments de haute qualité et peu transformés.

La recherche a également suivi la quantité d’exercice physique des participants, la manière dont ils suivaient leur régime alimentaire et leur apport calorique.

Les auteurs de l’étude ont découvert qu’il ne suffisait pas de réduire les calories ou de faire de l’exercice pour maintenir la perte de poids pendant un an.

“Nous avons trouvé des écologies microbiomes spécifiques et des quantités de protéines et d’enzymes au début de la période d’étude – avant que les gens ne commencent à suivre le régime – qui indiquaient s’ils réussiraient à perdre du poids et à le maintenir”, a déclaré Dalia Perelman, une diététicienne de recherche. et co-auteur principal de l’article.

Les chercheurs ont également mesuré le rapport entre l’oxygène inhalé et le dioxyde de carbone expiré, ce qui, selon eux, peut déterminer si le corps préfère brûler des glucides ou des graisses comme carburant principal, avec un rapport plus élevé signifiant que le corps brûle plus de glucides et un rapport inférieur signifiant qu’il brûle. plus gros.

Selon les chercheurs, ceux qui ont commencé leur régime avec un ratio plus élevé ont perdu plus de poids avec un régime pauvre en glucides.

Si le régime alimentaire d’une personne est plus riche en graisses, même si son corps préfère brûler des glucides, les chercheurs disent qu’il sera plus difficile de brûler ces calories.

En fin de compte, ils disent qu’un régime qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à quelqu’un d’autre.

“Il y a des gens qui peuvent manger très peu de calories mais maintenir leur poids en raison de la façon dont leur corps métabolise les carburants”, a déclaré Perelman. “Ce n’est pas par manque de volonté. C’est juste la façon dont leur corps fonctionne.”

L’étude, selon les chercheurs, pourrait conduire à des plans de perte de poids personnalisés.

Sans pouvoir suivre vos propres souches de microbes intestinaux, l’étude indique que les gens devraient se concentrer sur la consommation d’aliments non transformés de haute qualité, à faible teneur en farine raffinée et en sucre.

Les régimes à faible teneur en glucides doivent contenir des graisses monoinsaturées, telles que les avocats, et être riches en vitamines C, E et K, présentes dans les légumes et les noix, ainsi que dans les avocats.

Pendant ce temps, les régimes faibles en gras devraient contenir des aliments riches en fibres, comme les grains entiers et les haricots, et faibles en sucre ajouté.

Les deux stratégies, selon les chercheurs, sont en corrélation avec la perte de poids au cours des six premiers mois d’un régime.

“Votre état d’esprit devrait être sur ce que vous pouvez inclure dans votre alimentation au lieu de ce que vous devez exclure”, a déclaré Perelman. « Découvrez comment manger plus de fibres, qu’il s’agisse de haricots, de grains entiers, de noix ou de légumes, au lieu de penser que vous ne devriez pas manger de crème glacée. Apprenez à cuisiner et comptez moins sur les aliments transformés. Si vous faites attention à la qualité de nourriture dans votre alimentation, alors vous pouvez oublier de compter les calories.”

Certaines limites de l’étude incluent les participants ayant généralement un niveau d’éducation plus élevé, “avec un bon accès à de nombreuses options alimentaires”.

Certains groupes ethniques et raciaux sont sous-représentés, bien que le grand nombre de participants à l’étude ait aidé à résoudre ce problème, selon les chercheurs.

Les données sur le microbiome concernaient également une plus petite proportion de participants.