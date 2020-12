PARIS (AP) – Les retombées économiques de la pandémie de coronavirus ont retardé des décennies de progrès contre les formes les plus sévères de malnutrition et devraient tuer 168000 enfants avant que toute reprise mondiale ne s’installe, selon une étude publiée lundi par 30 organisations internationales.

L’étude du Consortium Standing Together for Nutrition s’appuie sur des données économiques et nutritionnelles recueillies cette année ainsi que sur des enquêtes téléphoniques ciblées. Saskia Osendarp, qui a dirigé la recherche, estime que 11,9 millions d’enfants supplémentaires – la plupart en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne – souffriront de retard de croissance et d’émaciation, les formes les plus graves de malnutrition.

Les femmes qui sont actuellement enceintes «accoucheront des enfants déjà malnutris à la naissance, et ces enfants sont désavantagés dès le début», a déclaré Osendarp, directeur exécutif du Micronutrient Forum. «Une génération entière est en jeu.»

La lutte contre la malnutrition a été un succès mondial sans précédent jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus frappe.

«Il peut sembler que c’est un problème qui est toujours avec nous, mais les chiffres diminuaient avant le COVID», a déclaré Lawrence Haddad, directeur exécutif de l’Alliance mondiale pour une meilleure nutrition. «Dix ans de progrès éliminés en 9 à 10 mois.»

Avant la pandémie, le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance diminuait chaque année dans le monde, passant de 199,5 millions en 2000 à 144 millions en 2019. Le nombre d’enfants souffrant d’émaciation s’élevait à 54 millions en 2010 et était tombé à 47 millions l’année dernière. Il devrait remonter aux niveaux de 2010, selon l’étude.

La recherche a été publiée au début d’un effort d’un an pour collecter des fonds contre la malnutrition. Environ 3 milliards de dollars ont été annoncés, même si une partie comprend des engagements antérieurs. Le Pakistan, qui souffre de la malnutrition la plus répandue au monde, s’est engagé à dépenser 2,2 milliards de dollars d’ici 2025.

Le consortium comprend la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF et l’USAID ainsi que des fondations de santé privées et des universités. L’UNICEF s’est engagé à consacrer 700 millions de dollars par an aux programmes de nutrition au cours des cinq prochaines années, soit 224 millions de dollars de plus que ce qu’il a dépensé au cours des cinq dernières années.

Haddad a déclaré que la prochaine étape consiste à tenir les gouvernements responsables de leurs promesses, en particulier ceux dont les citoyens souffrent le plus de malnutrition.

«Une grande partie de la faim concerne la gouvernance», a-t-il déclaré. Il a ajouté que la pandémie rendait les avantages de la nutrition clairs, car la malnutrition rend le corps vulnérable à toutes sortes de maladies, y compris le coronavirus. «La nutrition est le meilleur pari de tout le monde jusqu’à ce que le vaccin arrive.»

