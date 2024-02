Une étude sur des patients souffrant de fatigue chronique peut offrir des indices sur un long Covid

Jennifer Caldwell était active et énergique, occupant deux emplois et prenant soin de sa fille et de ses parents, lorsqu’elle a développé une infection bactérienne qui a été suivie d’intenses étourdissements, de fatigue et de problèmes de mémoire.

C’était il y a près de dix ans, et depuis, elle souffre d’une maladie connue sous le nom d’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique, ou EM/SFC. Mme Caldwell, 56 ans, de Hillsborough, Caroline du Nord, a déclaré qu’elle était passée de la capacité de skier, de danser et d’occuper deux emplois de coordonnatrice de la recherche clinique et de traiteur à la nécessité de rester au lit presque chaque jour.

« Depuis, je ne vais pas bien et je n’ai pas travaillé un seul jour », a déclaré Mme Caldwell, dont les symptômes incluent de graves étourdissements lorsque ses jambes ne sont pas surélevées.

Cette maladie m’a également « gâché sur le plan cognitif », a-t-elle déclaré. « Je n’arrive pas à lire quelque chose et à le comprendre très bien, je ne me souviens pas de nouvelles choses. C’est un peu comme être dans un état d’incertitude. C’est comme ça que je le décris, perdu dans les limbes.