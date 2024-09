Une étude sur des humains révèle un déclin cognitif durable après une légère infection au COVID-19

Des volontaires non vaccinés qui ont contracté la COVID-19 dans une étude de provocation humaine ont montré un déclin significatif de la mémoire et des fonctions exécutives durant jusqu’à un an, malgré l’absence de symptômes subjectifs signalés, soulevant de nouvelles questions sur les effets cognitifs à long terme du virus.

Étude: Évolution de la mémoire et de la cognition au cours de l'étude sur le SARS-CoV-2 chez l'humain

Dans une étude récente publiée dans la revue Médecine clinique électroniqueUne équipe de chercheurs du Royaume-Uni a étudié les déficits cognitifs associés aux infections par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ils ont mené la première étude de provocation humaine parmi un groupe contrôlé prospectivement de volontaires naïfs non vaccinés au SRAS-CoV-2, qui ont été inoculés avec la souche de type sauvage et observés pour des problèmes cognitifs à long terme.

Arrière-plan

Des recherches approfondies indiquent désormais que des déficits cognitifs durables affectant la mémoire, la compréhension et la concentration se produisent même après des cas bénins de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Une grande partie des personnes qui se remettent de la COVID-19 continuent de souffrir de « brouillard cérébral », de pertes de mémoire et de difficultés à former des mots pendant des mois après l’infection aiguë initiale.

Des études transversales et longitudinales ont observé un déclin cognitif chez les patients un an après l’infection, et des scanners cérébraux ont détecté un rétrécissement dans les zones du cerveau liées à la cognition et à la mémoire. De plus, des analyses sanguines chez des patients hospitalisés en raison d’infections par le SARS-CoV-2 ont détecté des niveaux élevés de marqueurs de lésions cérébrales, tels que les neurofilaments légers (NfL) et la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP), indiquant de potentiels problèmes cognitifs futurs, bien que des marqueurs comme Tau ne soient pas significativement différents entre les groupes infectés et non infectés.

Cependant, la nature rétrospective de ces études a posé des difficultés pour tenir compte du rôle des professions, des problèmes de santé préexistants et des facteurs sociaux dans le risque de déficits cognitifs après la COVID-19. De plus, le rythme auquel les déficits cognitifs se développent après des infections légères au SRAS-CoV-2 et la durée de ces déficits restent flous.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, les chercheurs ont testé un groupe de volontaires non vaccinés et naïfs au SRAS-CoV-2 avec la souche sauvage du virus dans des conditions contrôlées. Les volontaires ont ensuite été mis en quarantaine et suivis pour déterminer les impacts cognitifs à long terme de la COVID-19.

Les chercheurs ont veillé à ce que toutes les directives éthiques soient respectées dans cette étude de provocation humaine, et le consentement écrit a été obtenu de tous les volontaires, qui ont également été rémunérés pour le temps passé en quarantaine.

L’étude a porté sur 36 adultes en bonne santé âgés de 18 à 30 ans qui n’avaient jamais été vaccinés ni infectés par le SRAS-CoV-2. Parmi eux, 18 participants ont été classés comme infectés, tandis que 16 n’étaient pas infectés. Les volontaires ont subi des tests et un dépistage approfondis, notamment des analyses de sang, une radiographie pulmonaire, l’indice de masse corporelle et des évaluations des facteurs de risque de la COVID-19.

Les participants ont ensuite été vaccinés par voie intranasale avec le SARS-CoV-2 et mis en quarantaine pendant au moins deux semaines. Les suivis ont eu lieu à intervalles irréguliers jusqu’à un an après l’inoculation.

La charge virale de tous les participants infectés a été surveillée deux fois par jour au moyen d’écouvillons naso- et oropharyngés. De plus, les chercheurs ont administré une enquête subjective sur les symptômes trois fois par jour pour suivre les symptômes. Les participants ont été classés en fonction de leur infection virale prolongée ou non, et six d’entre eux ont reçu du remdesivir par mesure de précaution.

Les chercheurs ont mesuré les performances cognitives des participants au moyen de 11 tâches informatiques mesurant divers domaines cognitifs, tels que le temps de réaction, la mémoire, le raisonnement spatial et la planification. Les participants devaient effectuer ces tâches au début de l’étude, chaque jour de la quarantaine et à chacun des cinq suivis. La principale mesure cognitive était le score composite cognitif global corrigé au début de l’étude ou bcGCCS.

De plus, les chercheurs ont également analysé les niveaux de marqueurs de lésions cérébrales, tels que les neurofilaments légers (NfL) et la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP), dans les échantillons de sang obtenus auprès des participants.

Résultats

L’étude a révélé que les scores bcGCCS indiquaient que les personnes infectées présentaient des déficits cognitifs importants par rapport aux personnes non infectées. Ces déficits ont persisté pendant près d’un an, sans qu’aucune amélioration ou guérison ne soit constatée. Malgré ces déficits cognitifs objectifs, aucun des volontaires infectés n’a signalé de symptômes cognitifs subjectifs.

Le domaine cognitif qui a montré le plus grand déficit était celui des tâches liées à la mémoire, comme celles mesurant la mémoire immédiate et différée. Les individus infectés ont obtenu de moins bons résultats que les non infectés aux tâches liées à la mémoire et à la planification exécutive.

Les tâches cognitives ont été regroupées en fonction des effets d’apprentissage observés au cours des sessions, et les résultats ont indiqué que les différences cognitives entre les individus non infectés et infectés étaient solides même après avoir pris en compte les effets d’apprentissage.

De plus, certains biomarqueurs de lésions cérébrales dans le sérum, tels que le GFAP, étaient plus élevés chez les participants infectés que chez les participants non infectés, mais d’autres marqueurs, tels que Tau et NfL, n’étaient pas significativement différents entre les deux groupes.

Bien que ces résultats indiquent que les infections par le SRAS-CoV-2 entraînent des différences mesurables dans divers aspects du déclin cognitif, notamment dans les domaines de la mémoire et de la fonction exécutive, les tests statistiques n’ont révélé aucune corrélation significative entre les déficits cognitifs et la charge virale, les marqueurs cérébraux et la gravité des symptômes.

Conclusions

L’étude a montré que même si des changements objectifs et mesurables ont pu être observés dans divers aspects des performances cognitives en raison des infections au SRAS-CoV-2, des recherches supplémentaires sont essentielles pour comprendre les mécanismes biologiques à l’origine de ces déficits cognitifs. Les chercheurs estiment que des études à plus long terme sur des cohortes plus importantes sont nécessaires pour comprendre l’impact à long terme de la COVID-19. Fait important, les résultats de l’étude suggèrent que ces changements cognitifs pourraient persister même en l’absence de symptômes subjectifs, soulignant la nécessité d’outils d’évaluation plus sensibles.