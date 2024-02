Une étude suggère un changement précoce vers une attitude plus positive chez les personnes d’âge moyen

La tâche de compromis sur la mémoire émotionnelle. (A) Pendant l’encodage, les participants ont vu une série de scènes négatives (par exemple, un serpent vicieux sur des cailloux mouillés), positives (par exemple, un chaton mignon sur un lit) et neutres (par exemple, une bouilloire sur une cuisinière), consistant d’objets à valences négatives, positives ou neutres toujours placés sur un fond neutre. Les participants ont évalué la valence et les niveaux d’excitation de chaque scène sur une échelle de un à sept. (B) Lors de la reconnaissance, les participants ont indiqué si chaque composant de la scène était « identique » (par exemple, le même serpent correspondait exactement à ce qui avait été vu lors de l’encodage), « similaire » (par exemple, le chaton similaire partageait la même étiquette verbale que le chaton lors de l’encodage). codage mais différait par des détails visuels spécifiques), ou « nouveau » (par exemple, le boulon était neuf et n’a pas été vu lors du codage). Crédit: Frontières des neurosciences comportementales (2024). DOI : 10.3389/fnbeh.2024.1342589

Des études de psychologie antérieures ont montré qu’en moyenne, les personnes âgées ont tendance à voir le monde sous un jour plus positif que les jeunes adultes. En fait, les personnes entre 30 et 50 ans affichent souvent un biais de négativité, ce qui signifie essentiellement qu’elles sont plus enclines à se souvenir des événements défavorables et que les informations interprètent les événements neutres sous un jour négatif.

En vieillissant, en revanche, les humains semblent donner la priorité aux informations positives, malgré les déficits cognitifs qui apparaissent souvent à un âge avancé. Par exemple, des études ont montré que les personnes âgées en bonne santé ont tendance à préférer regarder des visages heureux plutôt que des expressions faciales craintives et sont également plus susceptibles de se souvenir d’informations positives.

Des chercheurs de l’Université de Notre Dame ont récemment entrepris d’étudier plus en profondeur cette évolution vers une plus grande positivité observée à la fin de la vie adulte. Leurs découvertes, publié dans Frontières des neurosciences comportementalessuggèrent que les changements observés précédemment vers une plus grande positivité pourraient commencer plus tôt que prévu, en particulier à la quarantaine.

“Alors que les jeunes adultes sont plus susceptibles d’écouter, de traiter et de mémoriser des informations négatives que positives, les personnes âgées en bonne santé présentent le schéma inverse”, ont écrit Xinran Niu, Mia F. Utayde et leurs collègues dans leur article. “L’étude actuelle évalue quand exactement ce changement de positivité commence et comment il influence les performances de la mémoire pour les informations positives, négatives et neutres.”

Dans le cadre de leur étude, Niu, Utayde et leurs collègues ont mené une série d’expériences impliquant 274 adultes en bonne santé, classés en trois groupes d’âge distincts : d’âge moyen (35 à 47 ans), d’âge moyen avancé (48 à 47 ans). 59 ans) et les personnes âgées (<59 ans). Ces participants ont tous accompli une tâche dite de compromis sur la mémoire émotionnelle.

Dans le cadre de cette tâche, les participants se sont vu présenter 72 scènes différentes dans un ordre aléatoire, chacune étant affichée à l’écran pendant 5 secondes. Notamment, les objets de 24 de ces scènes avaient des qualités émotionnelles négatives, 24 avaient des qualités émotionnelles positives et 24 étaient neutres. Tous ces objets ont été placés sur ce qui serait généralement perçu comme un fond neutre.

Après avoir visionné chacune de ces scènes, il a été demandé aux participants d’évaluer leur valence émotionnelle de 1 à 7, où 1 représentait très négative, 4 neutre et 7 très positive. Il leur a également été demandé d’évaluer leurs qualités liées à l’excitation, 1 étant « apaisante » et 7 agitée ou excitante.

“Après 12 heures s’étalant sur une nuit de sommeil ou une journée d’éveil, les participants ont effectué un test de mémoire inattendu au cours duquel on leur a montré séparément les objets et les arrière-plans et indiqué si le composant de la scène était “le même”, “similaire” ou “nouveau”. par rapport à ce qu’ils ont vu pendant la session d’étude”, expliquent les chercheurs dans leur article.

“Nous avons constaté que les adultes d’âge moyen et plus âgés évaluaient les scènes positives et neutres de manière plus positive que les adultes d’âge moyen. Cependant, seuls les adultes plus âgés montraient une meilleure mémoire pour les objets positifs par rapport aux objets négatifs, et un plus grand échange de mémoire positive. “, ont-ils poursuivi.

Dans l’ensemble, les résultats rassemblés par cette équipe de chercheurs suggèrent que le biais de positivité observé chez les personnes âgées (plus de 59 ans) est également souvent présenté par les personnes d’âge moyen avancé, en particulier celles âgées de 48 à 59 ans. Néanmoins, alors que les personnes âgées semblaient se souvenir plus souvent des objets positifs que des objets négatifs, et se souvenaient souvent des objets positifs mais oubliaient les arrière-plans neutres derrière eux, cette tendance n’a pas été observée chez les individus d’âge moyen.

Essentiellement, cette étude récente suggère qu’une évolution vers une plus grande positivité pourrait émerger vers la fin de la quarantaine, notamment en termes de traitement des stimuli. Ces résultats pourraient bientôt inspirer d’autres études axées sur le traitement émotionnel à différentes étapes de la vie, qui pourraient collectivement recueillir de nouvelles informations sur l’impact du passage du temps sur le bien-être des personnes.

“Nos résultats confirment l’effet de positivité lié à l’âge dans la mémoire sur un délai de consolidation relativement long (environ 12 heures)”, concluent les chercheurs dans leur article. “De plus, nous fournissons des preuves solides que, même si une évolution vers un traitement positif apparaît à l’âge mûr, le biais de positivité dans la mémoire pourrait ne pas apparaître avant l’âge adulte. Les efforts visant à mieux comprendre ces effets de positivité liés à l’âge, leurs mécanismes, leurs conditions limites, et l’impact sur le traitement cognitif et émotionnel sera important si nous voulons mieux comprendre et promouvoir le bien-être mental et le fonctionnement cognitif des adultes vieillissants.

Xinran Niu et al, Effet de positivité lié à l'âge dans la consolidation de la mémoire émotionnelle de l'âge moyen à la fin de l'âge adulte, Frontières des neurosciences comportementales (2024). DOI : 10.3389/fnbeh.2024.1342589

