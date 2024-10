Une étude suggère qu’environ 40 % des cancers du sein hormono-positifs postménopausiques sont liés à un excès de graisse corporelle

Crédit : Bryce Carithers de Pexels



Environ 40 % des cas de cancer du sein hormono-positif postménopausique pourraient être liés à un excès de graisse corporelle, suggère une étude espagnole publiée en ligne dans le Journal d’épidémiologie et de santé communautaire.

Cette proportion est nettement supérieure à un cas sur dix actuellement attribué à un excès de poids, selon la mesure largement utilisée de l’indice de masse corporelle (IMC), et indique que l’impact réel de l’obésité sur le risque de cancer du sein a probablement été sous-estimé, affirment les chercheurs. .

L’IMC n’est pas nécessairement une mesure très précise de la graisse corporelle, en particulier chez les femmes âgées, car il ne tient pas compte de l’âge, du sexe ou de l’origine ethnique, soulignent-ils.

Ils ont donc comparé l’IMC avec le CUN-BAE (Clínica Universidad de Navarra–Body Adiposity Estimator), une mesure validée de la graisse corporelle qui tient compte de l’âge et du sexe, chez 1 033 femmes blanches ménopausées atteintes d’un cancer du sein et 1 143 indemnes de la maladie, mais appariés selon l’âge, le sexe et la région géographique.

Toutes les femmes participaient à l’étude multicas-témoins (MCC)-Espagne, qui vise à évaluer les facteurs environnementaux et génétiques associés aux cancers de l’intestin, du sein, de l’estomac et de la prostate et à la leucémie lymphoïde chronique chez les 20 à 85 ans. .

Tous les participants ont été interrogés sur les facteurs de risque potentiellement influents : données sociodémographiques ; mode de vie; et les antécédents médicaux et reproductifs personnels/familiaux.

Les informations alimentaires ont été collectées au moyen d’un questionnaire semi-structuré validé sur la fréquence alimentaire de 140 éléments, et un questionnaire auto-administré a été utilisé pour recueillir des informations sur la consommation habituelle d’alcool entre 30 et 40 ans.

Le CUN-BAE classe la graisse corporelle comme suit : moins de 35 % ; 35 à 39,9 % ; 40 à 44,9 % ; et 45 % et plus. L’IMC classe le poids comme suit : moins de 25 kg/m2; 25-29,9 ; 30-34,9 ; et 35 ans et plus.

L’IMC moyen était légèrement supérieur à 26 dans le groupe de comparaison et légèrement supérieur à 27 chez les femmes atteintes d’un cancer du sein ; la moyenne CUN-BAE était respectivement légèrement inférieure à 40 % et près de 40,5 %.

Un IMC inférieur à 25 (référence) a été observé chez 45 % des femmes du groupe témoin et chez 37 % de celles atteintes d’un cancer du sein. Un IMC de 30 ou plus, ce qui signifie une obésité, a été observé respectivement chez 20 % et un peu plus de 24 %.

Un CUN-BAE inférieur à 35 % (référence) a été observé chez 20,5 % des femmes du groupe témoin et chez 16 % de celles atteintes d’un cancer du sein. Un CUN-BAE de 40 % ou plus a été observé chez un peu plus de 46 % des femmes du groupe de comparaison et chez 53 % de celles atteintes d’un cancer du sein.

Un CUN-BAE de 45 % ou plus était associé à un risque de cancer du sein postménopausique plus que doublé par rapport à un CUN-BAE inférieur à 35 %.

Aucune tendance similaire n’a été observée pour l’IMC, ce qui a incité les chercheurs à estimer que 23 % des cas de cancer du sein étaient imputables à un excès de graisse corporelle en utilisant l’IMC, mais 38 % en utilisant le CUN-BAE.

Mais ces différences n’étaient apparentes que pour les cancers hormono-positifs (680 cas), pour lesquels les proportions estimées imputables à un excès de graisse corporelle étaient de 20 % (IMC) et 42 % (CUN-BAE).

Les facteurs causals ne peuvent pas être établis à partir des résultats de cette étude cas-témoins, affirment les chercheurs, qui reconnaissent également que la formule CUN-BAE a été calculée à partir d’un échantillon de personnes sédentaires ; et le nombre de cancers du sein qui n’étaient pas hormono-positifs était faible.

Néanmoins, ils concluent : « Les résultats de notre étude indiquent que l’excès de graisse corporelle est un facteur de risque important de cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs chez les femmes ménopausées.

« Nos résultats suggèrent que l’impact sur la population pourrait être sous-estimé lors de l’utilisation des estimations traditionnelles de l’IMC, et que des mesures plus précises de la graisse corporelle, telles que CUN-BAE, devraient être prises en compte lors de l’estimation du fardeau du cancer attribuable à l’obésité dans le cancer du sein postménopausique. »

Cela est crucial pour planifier des initiatives de prévention efficaces, ajoutent-ils.

Plus d’informations :

Fardeau du cancer du sein postménopausique attribuable à l’excès de poids : étude comparative de l’indice de masse corporelle et du CUN-BAE dans l’étude MCC-Espagne, Journal d’épidémiologie et de santé communautaire (2024). DOI : 10.1136/jech-2023-220706

Fourni par le British Medical Journal