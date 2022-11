Une étude suggère que les bourdons jouent | Nouvelles de CTV

Une étude inédite suggère que les bourdons jouent avec des objets juste pour s’amuser, comme le font les humains ou les chiens.

Selon une recherche évaluée par des pairs menée par une équipe de l’Université Queen Mary de Londres et publiée dans la revue Animal Behaviour, les bourdons semblaient passer du temps à jouer avec des balles en bois pour le plaisir.

Les chercheurs ont écrit dans l’article : “Nous avons constaté que le roulement de balle ne contribuait pas aux stratégies de survie immédiates, était intrinsèquement gratifiant, différait du comportement fonctionnel par sa forme, était répété mais pas stéréotypé et était initié dans des conditions sans stress.”

Cela les a amenés à croire que ce à quoi ils assistaient était un jeu d’animaux.

COMMENT LES EXPÉRIENCES ONT MARCHÉ

Les chercheurs ont d’abord mené de nombreuses expériences impliquant des bourdons entraînés à faire rouler des balles en échange d’une récompense alimentaire. Dans l’étude précédente, les chercheurs ont remarqué que les abeilles semblaient parfois jouer avec des balles sans raison, même en l’absence de récompense.

Ils ont ensuite tenté une expérience différente, au cours de laquelle les chercheurs ont observé que les bourdons trouvaient plusieurs façons de contourner leurs récompenses alimentaires, s’arrêtant pour jouer avec les balles en bois.

L’étude consistait à placer 45 bourdons dans une “arène” et à leur donner la possibilité de se rendre directement dans une zone de restauration ou de faire un détour pour atteindre des balles en bois. Beaucoup d’abeilles ont choisi les balles en premier, apparemment sans autre raison que le plaisir.

Les abeilles ont choisi les balles en premier, au lieu de la nourriture, entre 1 et 117 fois.

CE QU’ILS ONT DÉCOUVERT D’AUTRE

Dans une autre observation, 42 bourdons ont eu accès à des chambres bleues et jaunes et l’une des chambres colorées contenait des boules à l’intérieur.

Les chercheurs ont ensuite retiré les boules de bois et ont découvert que les abeilles choisissaient la chambre qui les contenait, ce qui suggère qu’elles s’attendaient peut-être à trouver les boules encore à l’intérieur.

L’étude a également révélé que les jeunes bourdons continuaient à jouer plus longtemps que les plus âgés, et des preuves suggèrent que les abeilles peuvent se sentir positives en jouant avec l’objet.

En ce qui concerne les différences entre les sexes, l’étude a révélé que les bourdons mâles roulaient les boules de bois plus longtemps que les femelles.