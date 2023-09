Une étude soutenue par Mark Cuban révèle que les prix des hôpitaux sont très différents selon que vous appelez ou vérifiez en ligne.

Lorsque le Dr Peter Cram, directeur de la médecine interne de l’Université du Texas, a entendu le milliardaire Mark Cuban déplorer combien il est difficile de chiffrer le coût des services médicaux de routine, il a pensé avoir une bonne nouvelle à partager.

Cram écoutait l’interview de Cuban sur le podcast de Jon Stewart, expliquant sa difficulté à fixer un prix pour sa propre coloscopie. Cram a donc contacté Cuba pour informer les nouvelles règles fédérales de transparence des prix pour les hôpitaux. Selon ces règles, les hôpitaux doivent publier en ligne les prix de plusieurs ou de la totalité de leurs services. Mais Cubain s’est dit sceptique quant à la possibilité que les hôpitaux donnent le même prix lorsqu’un patient appelle pour vérifier le prix.

À ce moment-là, a déclaré Cram, « une ampoule s’est éteinte dans ma tête ».

Nous savons déjà qu’il est plus difficile qu’il ne devrait l’être d’acheter des soins de santé à l’avance. Mais malgré les récents efforts fédéraux pour imposer plus de transparence sur les prix des hôpitaux, une nouvelle étude à laquelle Cram et Cuban ont contribué révèle qu’il est plus difficile que jamais d’obtenir une réponse claire à ce qui semble être une question facile : combien coûte mon IRM va coûter ?

Une étude simple a demandé aux hôpitaux combien coûtent leurs services. La réponse : le chaos.

La nouvelle étude, dirigée par Merina Thomas et Cram, étudiante en médecine à l’Université du Texas, et publiée dans JAMAa comparé les prix affichés en ligne par les hôpitaux (comme l’exige la nouvelle réglementation fédérale) avec les prix obtenus lors des appels téléphoniques effectués par l’équipe se faisant passer pour des patients potentiels.

Ils ont contacté 60 hôpitaux à travers le pays, un mélange d’établissements de premier ordre, d’hôpitaux qui servent principalement des personnes à faible revenu et d’autres hôpitaux intermédiaires. Ils ont posé des questions sur deux procédures pour lesquelles les comparaisons sont plus courantes : l’accouchement vaginal et l’IRM cérébrale.

Les chercheurs ont commencé leur étude avec optimisme, tout comme Cram lorsqu’il a contacté Cuban, quant au fait que les choses avaient changé depuis l’entrée en vigueur des règles de transparence des prix.

«J’avais espéré que les choses s’amélioreraient peut-être avec les nouvelles exigences en matière de transparence des prix», m’a dit Cram par e-mail. Mais : « Nos résultats semblent montrer que nous avons encore un long chemin à parcourir. »

Il était rare que le prix annoncé sur le Web soit le même que celui indiqué par téléphone. Moins de 20 pour cent des hôpitaux ont fourni le même prix via un estimateur de prix en ligne que lorsque quelqu’un parlait à un membre du service de facturation. Dans de nombreux cas, la disparité était importante, avec une différence de prix de plus de 50 % selon que vous consultiez un site Web ou appeliez pour un devis.

Et dans une poignée de cas, le prix a plus que doublé selon la manière dont vous l’avez demandé. Dans deux hôpitaux, les IRM étaient répertoriées en ligne à 2 000 dollars, mais les « patients » recevaient un prix de plus de 5 000 dollars lorsqu’ils appelaient. Cinq hôpitaux proposaient un prix de 10 000 dollars pour un accouchement vaginal par téléphone, mais le prix affiché en ligne était le double.

Il ne semblait pas y avoir de tendance claire quant aux cotations les plus élevées. Parfois, ils étaient plus élevés au téléphone, parfois plus élevés sur le site Internet.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils avaient pris soin de s’assurer d’obtenir des comparaisons de pommes avec des pommes, allant jusqu’à donner des codes de facturation spécifiques lors de leurs appels scénarisés avec le personnel hospitalier. Cela n’avait pas d’importance.

Ils n’ont pas pu identifier exactement pourquoi ils ont constaté une disparité aussi importante. Les auteurs ont émis l’hypothèse que, étant donné qu’un seul « service » peut impliquer plusieurs codes de facturation différents, il était toujours difficile, même dans le cadre des règles de transparence, de communiquer exactement au personnel de facturation ce sur quoi ils demandaient. Ils ont également émis l’hypothèse que les hôpitaux ne forment pas correctement leur personnel, bien que les auteurs aient noté un manque de recherche sur cette question.

Les résultats confirment que les hôpitaux américains n’ont peut-être pas « de stratégie de tarification convaincante », comme le disent les chercheurs, ce qui signifie que les hôpitaux fixent les prix de manière quelque peu arbitraire.

Des recherches avaient déjà révélé que les prix des mêmes services varient énormément selon les hôpitaux. Les principales conclusions de cette nouvelle étude révèlent qu’il peut même être difficile de déterminer le prix d’un service donné dans un hôpital donné. C’est un problème à la fois pour les 10 pour cent de la population américaine qui ne sont pas assurés ainsi que pour les personnes inscrites à des plans de santé à franchise élevée, qui sont de plus en plus courants.

En plus de cela, les chercheurs ont fait une autre remarque dans leur étude : ils ont trouvé une faible corrélation entre l’IRM cérébrale et les prix de l’accouchement vaginal au sein d’un hôpital individuel. En d’autres termes, certains établissements auraient des prix d’IRM plus élevés que d’autres, mais des prix plus bas pour l’accouchement – ​​sans aucune raison économique perceptible pour cette disparité. C’est le chaos.

« Ce manque de corrélation soulève d’autres questions quant à savoir si les hôpitaux ont une stratégie de tarification convaincante semblable à celle d’autres entreprises… ou si ce manque de corrélation reflète simplement une structure de tarification chaotique et désorganisée », ont écrit les chercheurs.

Mark Cuban poursuit sa quête de frais médicaux plus transparents

Ces conclusions sont familières à un autre coauteur de l’étude : Cubain, entrepreneur, propriétaire de la NBA et fondateur de la Mark Cuban Cost Plus Drugs Company. Ici, il continue de renforcer sa bonne foi en tant que provocateur des soins de santé en aidant à concevoir la nouvelle étude et en fournissant une assistance technique et matérielle pour la réaliser.

Cuba est obsédé par les défaillances du marché dans le secteur des soins de santé depuis près d’une décennie, en particulier en ce qui concerne les prix des médicaments sur ordonnance.

Bien qu’il m’ait dit en 2016 qu’il n’était pas intéressé à entrer lui-même sur le marché, il a créé une société pharmaceutique six ans plus tard, proposant des médicaments génériques directement aux patients avec une majoration fixe de 15 %. L’objectif de l’entreprise est de réduire les coûts supportés par les personnes non assurées et les personnes ayant des obligations financières plus élevées dans le cadre de leur régime d’assurance (un problème qui peut être exacerbé par les intermédiaires notoires du secteur, les gestionnaires des prestations pharmaceutiques). Les experts l’ont comparé à un modèle économique de Costco.

La société a pris pied sur le marché depuis son lancement l’année dernière, vendant 350 médicaments à une clientèle d’environ 1,5 million de personnes. Il prévoit de commencer à fabriquer lui-même certains médicaments génériques, à l’instar des projets de l’hôpital à but non lucratif Civica Rx et d’États comme la Californie. À cela s’ajoutent les services pharmaceutiques, y compris les ventes par correspondance. Les chercheurs pensent que Medicare pourrait économiser jusqu’à 1 milliard de dollars par an si les gens commençaient à obtenir certains médicaments contre le cancer par l’intermédiaire de la société cubaine. Elle a été nommée l’une des entreprises les plus influentes du Time en 2023.

Vendre des médicaments génériques avec une majoration minimale n’est pas une solution miracle pour remédier aux coûts élevés des médicaments aux États-Unis, comme les experts sont heureux de le souligner. D’une part, cela n’a aucun effet sur les nouveaux médicaments révolutionnaires, coûteux mais protégés par des brevets. Pourtant, la plupart attribuent à l’entreprise le fait d’offrir de véritables options à bas prix qui aident particulièrement les personnes qui autrement seraient confrontées à des coûts exorbitants.

Aujourd’hui, avec cette étude hospitalière, Cubain apporte son soutien pour dénoncer les absurdités d’un autre secteur de l’industrie des soins de santé. Depuis qu’il a commencé à s’exprimer sur le prix des médicaments lors des scandales du milieu des années 2010, alors que les coûts et la colère du public augmentaient, le Congrès a finalement commencé à prendre des mesures sérieuses pour s’attaquer au coût des médicaments.

Les prix des hôpitaux constituent une autre frontière pour la réforme. De nombreux experts considèrent la transparence des prix – un travail en cours, comme le dit Cram – comme un début. Comme le JAMA Les auteurs de l’étude ont observé dans leur article qu’« en l’absence d’améliorations du service à la clientèle, la frustration du public à l’égard des hôpitaux est susceptible de croître ».