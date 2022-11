Une étude sonne l’alarme sur les «produits chimiques pour toujours» dans les aliments pour animaux de compagnie

Des chercheurs américains de l’Environmental Working Group pensent que les toxines s’infiltrent des emballages dans le contenu

Bon nombre des principaux produits alimentaires pour chats et chiens vendus aux États-Unis sont contaminés par des produits chimiques toxiques appelés substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS). Les toxines sont particulièrement mortelles pour les animaux de compagnie, a révélé l’Environmental Working Group (EWG) dans un rapport publié jeudi.

Les PFAS sont utilisés pour fabriquer des produits résistants à l’eau et à la chaleur. Ces substances sont également connues sous le nom de «produits chimiques éternels», car elles ne se décomposent pas naturellement.

EWG a trouvé sept PFAS individuels dans l’emballage de sept marques d’aliments pour animaux de compagnie qu’il a testées, Purina Cat Chow Complete Chicken Flavor en tête de liste avec les niveaux de contamination les plus élevés de 244,7 parties par milliard (ppb). La saveur Bacon et Steak de Kibbles ‘n Bits contenait 14,3 ppb de PFAS au total, tandis que les sacs d’autres marques contenaient moins de 15 ppb chacun.

Des traces des «produits chimiques éternels» ont en outre été découvertes dans l’emballage des 11 variétés d’aliments pour animaux de compagnie EWG soumis à un laboratoire indépendant.

Bien qu’aucun cadre juridique n’existe pour limiter les PFAS dans les aliments, on peut se demander si l’on peut vraiment dire que n’importe quel niveau de ces substances est «sûr», étant donné qu’elles sont liées au cancer, aux maladies rénales et hépatiques, aux problèmes immunitaires, aux malformations congénitales et autres. problèmes de santé.

L’analyste scientifique de l’EWG, Sydney Evans, a émis l’hypothèse que les produits chimiques étaient utilisés dans la fabrication des sacs pour les rendre anti-graisse et qu’ils pourraient s’infiltrer dans les croquettes à l’intérieur, ce qui n’a pas été testé pour l’étude. Un phénomène similaire a été observé avec des emballages de restauration rapide lixiviant des PFAS dans la nourriture humaine qu’ils contiennent. Cependant, la Food and Drug Administration a refusé d’interdire l’utilisation des substances dans les emballages alimentaires.

“Nous avons besoin de nouvelles mesures étatiques et fédérales fortes pour éliminer les sources de pollution par les PFAS… et mettre fin aux utilisations inutiles des PFAS dans les emballages d’aliments pour animaux de compagnie et dans les produits trouvés dans et autour de la maison“, a déclaré Evans au Guardian. L’omniprésence des produits chimiques dans les produits de consommation a conduit environ 97% des Américains à avoir des niveaux détectables de PFAS dans leur sang, bien que l’EWG pense que l’interdiction des produits chimiques pourrait un jour réduire ce nombre.