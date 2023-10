Une nouvelle étude menée par des chercheurs du Barrow Neurological Institute a révélé que les personnes vivant dans des régions présentant des niveaux médians de pollution atmosphérique courent un risque 56 % plus élevé de développer la maladie de Parkinson que celles vivant dans des régions présentant le niveau de pollution atmosphérique le plus faible.

L’étude, qui sera publiée en ligne le lundi 30 octobre dans Neurologie – la revue médicale de l’Académie américaine de neurologie – a été menée pour identifier les schémas nationaux et géographiques de la maladie de Parkinson et tester les associations nationales et régionales avec les particules fines.

“Des études antérieures ont montré que les particules fines provoquent une inflammation dans le cerveau, un mécanisme connu par lequel la maladie de Parkinson pourrait se développer”, explique Brittany Krzyzanowski, PhD, chercheuse au Barrow Neurological Institute, qui a dirigé l’étude. « Grâce à des techniques d’analyse géospatiale de pointe, nous avons pu, pour la première fois, confirmer une forte association à l’échelle nationale entre l’incident de la maladie de Parkinson et les particules fines aux États-Unis. »

L’étude a également révélé que la relation entre la pollution de l’air et la maladie de Parkinson n’est pas la même dans toutes les régions du pays et varie en intensité selon les régions. La vallée de la rivière Mississippi-Ohio a été identifiée comme un point chaud de la maladie de Parkinson, aux côtés du centre du Dakota du Nord, de certaines parties du Texas, du Kansas, de l’est du Michigan et de la pointe de la Floride. Les personnes vivant dans la moitié ouest des États-Unis courent un risque réduit de développer la maladie de Parkinson par rapport au reste du pays.

« Les différences régionales dans la maladie de Parkinson pourraient refléter des différences régionales dans la composition des particules. Certaines zones peuvent contenir des particules contenant des composants plus toxiques que d’autres », explique Krzyzanowski.

Bien que les auteurs n’aient pas encore exploré les différentes sources de pollution atmosphérique, Krzyzanowski note qu’il existe une densité de réseau routier relativement élevée dans la vallée du fleuve Mississippi-Ohio et que la ceinture de rouille fait également partie de cette région. “Cela signifie que la pollution dans ces zones peut contenir davantage de particules de combustion provenant du trafic routier et de métaux lourds provenant de l’industrie manufacturière, qui ont été associés à la mort cellulaire dans la partie du cerveau impliquée dans la maladie de Parkinson”, explique Krzyzanowski.

L’étude géographique basée sur la population a identifié près de 90 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson à partir d’un ensemble de données Medicare de près de 22 millions. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont été géocodées selon leur quartier de résidence, permettant aux chercheurs de calculer les taux de maladie de Parkinson dans chaque région. Les concentrations annuelles moyennes de particules fines dans ces régions spécifiques ont également été calculées. Après avoir ajusté d’autres facteurs de risque, notamment l’âge, le sexe, la race, les antécédents de tabagisme et le recours aux soins médicaux, les chercheurs de Barrow ont ensuite pu identifier une association entre l’exposition antérieure d’une personne à des particules fines et son risque ultérieur de développer la maladie de Parkinson.

“Des études géographiques basées sur la population comme celle-ci ont le potentiel de révéler des informations importantes sur le rôle des toxines environnementales dans le développement et la progression de la maladie de Parkinson, et ces mêmes méthodes peuvent également être appliquées pour explorer d’autres résultats en matière de santé neurologique”, explique Krzyzanowski.

Les chercheurs espèrent que les données de cette nouvelle étude contribueront à appliquer des politiques plus strictes qui réduiront les niveaux de pollution de l’air et diminueront le risque de maladie de Parkinson et d’autres maladies associées.

«Malgré des années de recherche visant à identifier les facteurs de risque environnementaux de la maladie de Parkinson, la plupart des efforts se sont concentrés sur l’exposition aux pesticides», explique Krzyzanowski. “Cette étude suggère que nous devrions également considérer la pollution de l’air comme un facteur contribuant au développement de la maladie de Parkinson.”

L’étude Barrow a été soutenue par le Département américain de la Défense, l’Institut national des sciences de la santé environnementale et la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

Cliquez sur ici pour lire l’étude complète.