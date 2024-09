Une étude révolutionnaire montre que les femmes sont génétiquement plus sujettes au syndrome de stress post-traumatique

Une nouvelle étude publiée dans le Journal américain de psychiatrie Une étude a révélé que les femmes pourraient être plus à risque génétiquement de développer un trouble de stress post-traumatique (TSPT) que les hommes. Cette étude, menée par des chercheurs de la Virginia Commonwealth University et de la Lund University, est la plus grande étude sur le TSPT menée à ce jour auprès de jumeaux. Les résultats suggèrent que même si les hommes et les femmes sont génétiquement prédisposés au TSPT, le risque génétique sous-jacent pourrait être plus élevé chez les femmes.

Le trouble de stress post-traumatique est un trouble psychiatrique qui survient après avoir vécu ou été témoin d’événements traumatisants. Les personnes atteintes de TSPT souffrent souvent de symptômes pénibles tels que des flashbacks, des cauchemars, de l’anxiété et un engourdissement émotionnel. Bien que le TSPT puisse toucher n’importe qui, des études ont montré que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de développer cette maladie. Malgré cette disparité, les raisons de la prévalence plus élevée du TSPT chez les femmes restent obscures.

De nombreuses hypothèses ont été avancées, notamment sur les différences d’exposition aux traumatismes, les mécanismes d’adaptation et les facteurs biologiques. Cependant, peu de recherches ont été menées sur les fondements génétiques de ces différences entre les sexes.

Des études antérieures ont suggéré que le TSPT pourrait avoir une composante génétique, mais elles n’ont pas permis de comprendre si ces risques génétiques diffèrent entre les hommes et les femmes. De plus, les études antérieures étaient souvent limitées par la petite taille des échantillons ou par le recours à des données autodéclarées, ce qui peut introduire des biais. Pour remédier à ces lacunes, l’équipe de recherche a cherché à vérifier si les facteurs de risque génétiques du TSPT varient entre les hommes et les femmes en utilisant un échantillon large et représentatif à l’échelle nationale en Suède.

« Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est un trouble important qui a reçu moins d’attention que d’autres troubles psychiatriques dans les études épidémiologiques génétiques. Par conséquent, il était important d’étudier les estimations de l’hérédité, c’est-à-dire le degré auquel les gènes influencent le risque de développer ce trouble, et les différences entre les sexes dans l’hérédité du SSPT », a déclaré Ananda B. Amstadter, professeur aux départements de psychiatrie et de génétique humaine et moléculaire de la faculté de médecine de l’université Virginia Commonwealth et auteur principal de l’étude.

Pour leur étude, les chercheurs ont analysé les données de plus de 16 000 paires de jumeaux et de plus de 376 000 paires de frères et sœurs provenant des registres nationaux de santé et de population suédois. Ce vaste échantillon leur a permis d’explorer les composantes génétiques et environnementales du TSPT d’une manière que les études précédentes, avec des échantillons plus petits, n’avaient pas pu faire.

Les chercheurs ont recueilli leurs données à partir de plusieurs registres nationaux suédois, notamment le registre suédois des jumeaux, qui fournit des informations sur les jumeaux, et le registre multigénérationnel, qui recense les frères et sœurs. Ils ont également accédé à des données de santé provenant de dossiers hospitaliers, de soins ambulatoires et de cliniques de soins primaires, qui comprenaient des diagnostics de TSPT basés sur les codes de la classification internationale des maladies (CIM).

En utilisant ces diagnostics médicaux basés sur des registres, les chercheurs ont évité les biais potentiels liés aux données autodéclarées, comme les erreurs de mémoire ou les incohérences dans les rapports. Cela a donné à leur étude une base solide pour une analyse plus précise.

Pour isoler les facteurs génétiques contribuant au TSPT, les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques qui ont comparé différents groupes de jumeaux et de frères et sœurs. Des jumeaux monozygotes, qui partagent 100 % de leurs gènes, ont été comparés à des jumeaux dizygotes et à des frères et sœurs, qui partagent environ 50 % de leurs gènes. Cela a permis aux chercheurs d’estimer l’héritabilité du TSPT, qui fait référence à la proportion de variation du risque de TSPT qui peut être attribuée à des différences génétiques.

« Si l’on considère le risque de TSPT comme un diagramme circulaire, nous essayons de mieux comprendre quels facteurs composent les pièces de ce diagramme », a déclaré Amstadter. « Une partie du risque est influencée par l’environnement d’une personne, comme les expériences qu’elle a vécues pendant son enfance. D’un autre côté, une partie du risque sera influencée par les gènes hérités de ses parents. »

Les résultats de l’étude ont révélé que le TSPT est modérément héréditaire, les facteurs génétiques représentant environ 35 % du risque chez les femmes et 29 % chez les hommes. Cela signifie que même si les deux sexes héritent d’une certaine prédisposition génétique au TSPT, la contribution génétique est plus forte chez les femmes. Cette différence quantitative dans l’héritabilité suggère que les femmes ont un risque génétique plus élevé de développer un TSPT que les hommes, même après avoir pris en compte les facteurs environnementaux.

L’étude a également mis en évidence des différences qualitatives dans le risque génétique de TSPT entre les hommes et les femmes. Bien que de nombreux gènes contribuent au TSPT chez les deux sexes, certains semblent avoir des effets spécifiques au sexe. Cette différence qualitative indique que l’architecture génétique du TSPT n’est pas entièrement la même chez les hommes et les femmes, ce qui pourrait expliquer en partie la disparité observée dans la prévalence du TSPT.

« Le syndrome de stress post-traumatique est modérément héréditaire chez les hommes et les femmes », a déclaré Amstadter à PsyPost. « Cependant, l’héritabilité était significativement plus élevée chez les femmes, ce qui signifie que le risque génétique de syndrome de stress post-traumatique est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. De plus, bien que l’héritabilité soit fortement corrélée entre les sexes, les résultats suggèrent que certains des gènes qui contribuent à l’héritabilité des sexes diffèrent. Cela signifie que les recherches futures devraient se concentrer sur les voies de risque spécifiques au sexe pour le trouble, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour les traitements. »

Outre les facteurs génétiques, les chercheurs ont découvert que des expériences environnementales uniques, comme des événements de vie individuels ou des expositions traumatiques spécifiques, jouaient un rôle important dans le développement du TSPT. Ces facteurs environnementaux étaient responsables de la majorité des variations du risque de TSPT chez les hommes et les femmes.

Il est intéressant de noter que les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve que les environnements familiaux partagés, comme le fait de grandir dans le même foyer, avaient une influence significative sur le risque de développer un TSPT. Cela suggère que, même si la génétique et les expériences personnelles sont importantes, l’environnement familial général ne semble pas contribuer beaucoup à la probabilité de développer un TSPT.

L’étude du rôle des hormones sexuelles, comme l’œstrogène et la testostérone, dans le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est une piste intéressante pour les recherches futures. Des études antérieures ont suggéré que les fluctuations hormonales, en particulier chez les femmes, peuvent influencer le développement du SSPT en affectant les systèmes de réponse au stress de l’organisme.

Par exemple, il a été démontré que l’œstrogène régule les gènes impliqués dans la réponse au stress, et les changements dans les niveaux d’œstrogène pendant le cycle menstruel peuvent rendre les femmes plus vulnérables aux troubles liés au stress comme le syndrome de stress post-traumatique. Des études futures pourraient examiner comment ces effets hormonaux interagissent avec les facteurs de risque génétiques pour augmenter ou diminuer la probabilité de développer un syndrome de stress post-traumatique.

Un autre domaine de recherche à venir consiste à examiner comment les facteurs génétiques influencent les réponses aux traitements du TSPT. Bien que les thérapies axées sur les traumatismes, telles que la thérapie de traitement cognitif, soient efficaces aussi bien pour les hommes que pour les femmes, certaines études ont suggéré que les femmes pourraient mieux répondre à ces traitements que les hommes. Comprendre la base génétique de la réponse au traitement pourrait aider à personnaliser les interventions contre le TSPT, en veillant à ce que les individus reçoivent les traitements les plus efficaces en fonction de leurs facteurs de risque génétiques et environnementaux uniques.

L’étude, «Test des effets quantitatifs et qualitatifs du sexe dans une étude nationale suédoise sur le trouble de stress post-traumatique chez des jumeaux”, a été rédigé par Ananda B. Amstadter, Sara L. Lönn, Shannon Cusack, Jan Sundquist, Kenneth S. Kendler et Kristina Sundquist.