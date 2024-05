Une étude révèle un risque persistant de décès et des symptômes chez les survivants du COVID à 3 ans

Les patients atteints du COVID-19 hospitalisés avec le virus de type sauvage en 2020 présentaient un risque de décès 29 % plus élevé que leurs homologues non hospitalisés trois ans plus tard, et même ceux dont la maladie était bénigne signalaient toujours de nouvelles conséquences sur leur santé, conclut une étude. rapport sur le long COVID publié aujourd’hui dans Médecine naturelle.

Des chercheurs du système de soins de santé de St. Louis et de Scripps Research des Anciens Combattants (VA) ont suivi 135 161 survivants du COVID-19 et 5 206 835 témoins dans le système VA pendant 3 ans pour estimer les risques de long COVID et de décès. Au moment où les survivants ont été infectés, les vaccins et antiviraux contre la COVID n’avaient pas encore été développés.

Il y avait 114 864 participants (12,0 % de femmes) dans le groupe non hospitalisé et 20 297 dans le groupe hospitalisé (5,8 % de femmes). Dans le groupe témoin, 9,7 % étaient des femmes.

Même les patients légèrement malades sont sujets à des symptômes des années plus tard

Le risque de décès parmi les patients hospitalisés dans les 30 jours suivant l’infection a diminué avec le temps, mais était toujours significativement élevé 3 ans après l’infection (taux d’incidence de 1,29). Bien que le risque de COVID long ait diminué au cours de cette période, un risque résiduel important a persisté, conduisant à 90,0 années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) pour 1 000 personnes.

Parmi les patients non hospitalisés, il n’y avait pas d’augmentation du risque de décès après la première année, et le risque de COVID long a diminué sur 3 ans, mais a tout de même conduit à 9,6 DALY pour 1 000 personnes la troisième année.

Trois ans après l’infection, les patients hospitalisés atteints du COVID-19 présentaient un risque 34 % plus élevé de symptômes dans tous les systèmes organiques que les témoins, en baisse par rapport à un risque accru de 182 % un an après l’infection et de 57 % à 2 ans.

Sur 3 ans, 378,7 symptômes de longue COVID ont été signalés pour 1 000 personnes, dont 212,3, 125,0 et 41,2 au cours de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l’infection, respectivement. Cela correspondait respectivement à 56,1 %, 33,0 % et 10,9 % du fardeau total de la COVID-19 sur trois ans.

Le fardeau des DALY sur 3 ans attribué à une longue COVID-19 était de 91,2 pour 1 000 personnes, dont 54,3, 27,3 et 9,6 au cours de la première, de la deuxième et de la troisième année, respectivement. Cela correspondait respectivement à 59,6 %, 29,9 % et 10,5 % du total des DALY sur 3 ans.

Les DALY totales des patients hospitalisés atteints du COVID-19 à 3 ans (766,2 pour 1 000 personnes) étaient 8,4 fois plus élevées que celles des participants non hospitalisés (91,2 pour 1 000 personnes).

Il y avait un risque accru de 5 % de symptômes de longue durée de COVID à 3 ans chez les patients non hospitalisés, ce qui se traduit par 41 problèmes de santé supplémentaires pour 1 000 personnes. En comparaison, le risque était 23 % plus élevé un an après l’infection, augmentant de 16 % à deux ans. Les effets persistants sur la santé au cours de la troisième année ont principalement touché les systèmes gastro-intestinal, pulmonaire et neurologique.

La notion contestée de l’infection en tant que maladie à court terme

« WMême si le risque a diminué au fil du temps chez les personnes non hospitalisées et hospitalisées pour COVID au cours de la phase initiale de l’infection, le risque résiduel demeure même chez celles qui ont eu un COVID léger ; ce risque est beaucoup plus élevé chez les personnes hospitalisées », auteur de l’étude Ziyad Al-Aly, MD, chef de la recherche et du développement du système de santé VA St. Louis, a déclaré à CIDRAP News.