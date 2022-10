Une étude révèle un risque de maladie neurodégénérative plus élevé pour les joueurs de rugby internationaux ; Démence, maladie du motoneurone plus probable | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le professeur Willie Stewart a fait part de ses préoccupations concernant les maladies neurodégénératives qui pourraient affecter les joueurs de rugby à l’avenir après la fin de leur carrière

Les anciens joueurs de rugby internationaux courent un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie neurodégénérative, selon une étude majeure sur la santé tout au long de la vie menée par l’Université de Glasgow.

L’étude, qui est la plus importante entreprise sur d’anciens joueurs de rugby à ce jour, a révélé un doublement des risques de diagnostic de démence et un risque de diagnostic de maladie du motoneurone multiplié par plus de 10.

La recherche, publiée dans le Journal de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie, a comparé 412 anciens joueurs internationaux de rugby en Écosse – tous âgés de plus de 30 ans en 2020 – avec plus de 1 200 personnes de la population générale.

Bien que les résultats aient montré que l’âge au décès était légèrement plus élevé chez les anciens joueurs, le risque comparatif de diagnostic de maladie neurodégénérative était environ deux fois et demie plus élevé, la maladie ne variant pas selon la position du joueur.

L’ancien deuxième ligne du Pays de Galles, Ryan Jones, a reçu un diagnostic de démence précoce en juillet de cette année, à seulement 41 ans, tandis que l’ancien attaquant de Gloucester, Ed Slater, a pris sa retraite du rugby professionnel le même mois après un diagnostic de maladie du motoneurone, à l’âge de 34 ans.

Doddie Weir, ancien deuxième ligne des Lions écossais et britanniques et irlandais, a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone en juin 2017.

Le professeur Willie Stewart, neuropathologiste consultant en chef, a déclaré: “Ce dernier travail dans le cadre de notre programme de recherche FIELD démontre que le risque de maladie neurodégénérative n’est pas isolé pour les anciens footballeurs, mais également une préoccupation pour les anciens joueurs de rugby.

“En tant que telle, cette étude fournit des informations supplémentaires sur l’association entre les sports de contact et le risque de maladie neurodégénérative. Les données sur le risque de maladie du motoneurone chez nos joueurs de rugby, qui est encore plus élevé que celui des anciens footballeurs professionnels, sont particulièrement préoccupantes.

“Cette découverte nécessite une attention immédiate de la recherche pour explorer l’association spécifique entre le rugby et l’état dévastateur de la maladie du motoneurone.”

Ed Slater a pris sa retraite du rugby professionnel en juillet 2022 suite à un diagnostic de maladie du motoneurone, âgé de 34 ans

L’étude a également révélé que, bien que les joueurs de rugby à XV aient globalement un risque plus élevé de décès par maladie neurodégénérative, ils étaient moins susceptibles de mourir d’une maladie respiratoire. Et tandis que les décès chez les anciens joueurs de rugby étaient inférieurs aux attentes jusqu’à 70 ans, il n’y avait aucune différence avec les contrôles de population correspondants à cet âge.

Le Dr Emma Russell, chercheuse à l’Université de Glasgow et première auteure de l’étude, a ajouté : « Un aspect important de ce travail a été la capacité d’examiner une gamme de résultats de santé chez d’anciens joueurs de rugby professionnels, ce qui nous a permis de construire une vision claire portrait de la santé de cette population.

“Nos données montrent que, contrairement à nos découvertes précédentes chez d’anciens joueurs de football professionnels, les joueurs de rugby ne semblent pas bénéficier d’un risque réduit de décès dû à une maladie cardiovasculaire ou à un cancer, suggérant la possibilité d’influences spécifiques au sport sur la santé tout au long de la vie. “

Le professeur Stewart a ajouté: “En tenant compte de ces nouveaux résultats dans le rugby, ainsi que de nos travaux sur la pathologie et des études FIELD précédentes dans le football, l’exposition au risque préoccupante doit rester les impacts répétitifs de la tête et les blessures à la tête. En tant que tel, des approches de précaution doivent être adoptées pour réduire la tête inutile impacts et mieux gérer les blessures à la tête dans tous les sports de contact.”

Alzheimer’s Research UK : découvertes concernant les joueurs de rugby concernant

Le Dr Susan Kohlhaas, directrice de recherche chez Alzheimer’s Research UK, a déclaré à propos des résultats : “Le rugby signifie tellement pour beaucoup, c’est un jeu qui inspire, qui rassemble des gens de nombreuses cultures à travers le monde, et qui est joué par Hommes et femmes, à tous les niveaux dans tout le pays, mais comme tous les sports de contact, cela comporte des risques.

“Bien que les bienfaits de l’exercice physique sur la santé du cerveau et du cœur soient bien connus, de nombreuses études montrent des liens entre les lésions cérébrales traumatiques et le développement de la démence. Les résultats antérieurs de cette équipe de recherche ont également suggéré que les anciens footballeurs professionnels courent un risque accru de maladie neurodégénérative. maladies.

“Il est préoccupant de voir que la recherche identifie maintenant d’anciens joueurs de rugby masculins comme étant à risque accru de démence, et à risque particulièrement élevé de maladie neurodégénérative du motoneurone.

“L’équipe de recherche pointe vers des impacts à la tête au cours de la carrière des joueurs de rugby ayant un rôle dans le développement des maladies, mais la quantification du nombre de blessures à la tête sortait du cadre de cette étude de recherche.

“Bien qu’il s’agisse de la plus grande étude de ce type sur d’anciens joueurs de rugby masculins, il existe encore des incertitudes quant à l’ampleur exacte du risque – par exemple, puisque la maladie du motoneurone est une maladie rare, il n’y a eu aucun cas de MND chez les personnes âgées – des contrôles de correspondance et des études beaucoup plus vastes sont nécessaires pour brosser un tableau plus clair.

“L’intérêt pour les liens entre la pratique d’un sport et le risque de démence est à son plus haut niveau. Les chercheurs, les bailleurs de fonds, les parties prenantes et les gardiens du sport doivent saisir ce moment pour mener de nouvelles recherches coordonnées afin de donner à chacun la meilleure chance possible. de vivre une vie sans démence.”