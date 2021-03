Une explication possible peut être quelque chose appelé « immunité entraînée », par laquelle les patients qui ont déjà été exposés à des agents pathogènes non apparentés ont un système immunitaire plus « préparé » qui est prêt et capable de combattre un nouvel agent pathogène, avec des degrés de succès variables. La réactivité croisée des vaccins est un domaine de grand intérêt, mais il faudra des années de recherche avant que des liens de causalité définitifs puissent être prouvés.

