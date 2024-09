Une étude révèle un lien entre la hausse mondiale de la myopie et le Covid-19

Si vous aviez du mal à voir au loin lorsque vous étiez enfant, vous n’êtes pas le seul. De nouvelles recherches menées cette semaine ont révélé que le taux de myopie chez les enfants et les adolescents a régulièrement augmenté au fil des ans dans le monde entier. Pire encore, cette augmentation semble avoir été encore alimentée par les effets de la pandémie de Covid-19 sur le temps passé en intérieur.

Des scientifiques chinois ont mené cette étude dans l’espoir de mieux comprendre le risque croissant de myopie chez les enfants. La myopie est due à de multiples facteurs contributifs, ce qui en fait un problème complexe, mais la récente pandémie de COVID-19 pourrait avoir aggravé une tendance déjà croissante. De nombreuses études ont montré que la myopie, également connue sous le nom de myopie, est devenue un problème plus important chez les enfants au fil du temps. Mais les chercheurs ont voulu examiner les données les plus récentes disponibles à ce jour, en particulier celles des années qui ont suivi l’arrivée de la COVID-19. Leurs conclusions ont été les suivantes : publié Mardi dans le British Journal of Ophthalmology.

Ils ont analysé plus de 270 études menées dans 50 pays sur six continents, impliquant collectivement environ 5,5 millions d’enfants. Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté une augmentation progressive de la prévalence globale de la myopie, de 24 % des enfants entre 1990 et 2000 à environ 36 % entre 2020 et 2023. La proportion de myopie était plus élevée chez les personnes vivant en Asie de l’Est que dans d’autres régions, ainsi que chez les lycéens par rapport aux enfants plus jeunes, et chez les filles par rapport aux garçons.

« La prévalence mondiale de la myopie infantile est substantielle, touchant environ un tiers des enfants et des adolescents, avec des variations notables de prévalence selon les différents groupes démographiques », ont écrit les chercheurs.

La myopie, surtout si elle n’est pas correctement traitée avec un traitement correcteur comme des lunettes de vue, peut rendre les choses plus difficiles Les enfants ont besoin de temps pour apprendre à l’école, conduire une voiture ou accomplir d’autres tâches quotidiennes. Les personnes atteintes de myopie sévère sont également connues pour avoir un risque plus élevé de développer d’autres problèmes liés à la vue, notamment un décollement de la rétine, des cataractes et un glaucome. Cependant, la myopie a tendance à se stabiliser lorsque les gens atteignent la vingtaine et la trentaine.

Avoir des antécédents familiaux de myopie peut augmenter les risques de développer cette maladie, mais les principales causes de cette prévalence croissante sont probablement environnementales. De nombreuses études ont suggéré que l’éducation en particulier est un facteur déterminant des taux plus élevés de myopie, en particulier l’éducation précoce. Une hypothèse est que l’apprentissage scolaire oblige souvent les enfants à se concentrer constamment sur des objets proches (comme lorsqu’ils lisent), ce qui affaiblit ensuite leur capacité à voir les choses de loin. Mais certaines études ont également suggéré que l’exposition réduite des enfants à la lumière naturelle du jour en raison de l’école en salle est un facteur plus important.

Les chercheurs ont constaté que le taux de myopie en hausse n’a fait que s’accélérer depuis 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a fait son apparition. Ils notent que les politiques de distanciation sociale mises en place par de nombreux pays au cours des premières années de la pandémie ont peut-être encore augmenté le temps passé devant un écran et réduit les activités de plein air chez les enfants, bien qu’ils ajoutent que « les preuves concernant ces aspects restent sous-estimées à l’échelle mondiale ».

Certains pays ont commencé à prendre des mesures pour réduire la myopie infantile ces dernières années, par exemple en prolongeant le temps passé à l’extérieur pendant les heures de cours. Et les politiques généralisées de l’époque de la pandémie qui ont poussé les enfants à passer plus de temps à l’intérieur ont depuis disparu. Mais pour l’instant, le problème devrait encore s’aggraver. Sur la base de leur analyse des données, les chercheurs calculent que près de 40 % des enfants et des adolescents dans le monde, soit environ 740 millions de personnes, seront myopes d’ici 2050. Il semble donc qu’il faudra faire beaucoup plus pour protéger et améliorer la santé oculaire des enfants du monde entier.