Une étude révèle un décalage entre les attentes des patients et les soins prodigués aux personnes atteintes de COVID longue durée

Contexte et objectif : Le « COVID long » est la persistance ou l’apparition de nouveaux symptômes trois mois après l’infection initiale par le SARS-CoV-2. Pour de nombreux patients atteints de COVID long, les soins de santé primaires constituent le premier point d’interaction avec le système de santé. Cette étude visait à examiner les attentes et les expériences des patients en soins de santé primaires cherchant un traitement pour COVID long.

Approche de l’étude : Les chercheurs ont mené 20 entretiens semi-structurés entre 2022 et 2023 avec des patients en soins primaires d’une clinique de triage de la COVID longue de l’Université de l’Utah. En utilisant un cadre phénoménologique, les entretiens se sont concentrés sur la compréhension et la description des expériences vécues et des perceptions des participants au moyen de questions ouvertes et flexibles. Les entretiens ont été analysés à l’aide d’une analyse de contenu qualitative inductive, une méthode qui identifie les thèmes et les tendances dans les données.

Principaux résultats :

19 entretiens ont été analysés. Les participants avaient en moyenne 54 ans et 53 % étaient des femmes. La plupart des participants ont été infectés par la COVID-19 pour la première fois en 2020 (32 %) ou en 2021 (47 %).

Attentes des patients : Les patients s’attendaient à ce que leurs médecins de soins primaires soient bien informés sur les conditions post-COVID, attentifs à leur état individuel et qu’ils s’engagent dans des processus collaboratifs pour le traitement.

Les patients s’attendaient à ce que leurs médecins de soins primaires soient bien informés sur les conditions post-COVID, attentifs à leur état individuel et qu’ils s’engagent dans des processus collaboratifs pour le traitement. Expériences des patients:Les participants ont perçu leurs interactions avec les praticiens comme négatives lorsqu’ils se sont sentis rejetés ou découragés. Les patients ont également décrit les difficultés qu’ils rencontraient pour s’orienter dans le système de santé fragmenté des États-Unis en matière de coordination des soins, du traitement, des tests et du paiement.

Pourquoi c’est important : Les résultats de l’étude mettent en évidence un décalage entre les attentes et les expériences des patients atteints de COVID longue durée au sein du système de santé américain. Malgré de nombreux obstacles et frustrations, les patients manifestent leur désir de collaborer avec les médecins pour améliorer les résultats du traitement.