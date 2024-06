Une étude révèle un changement de langage en matière de santé mentale sur 79 ans

Résumé: Une étude de 340 000 textes sur 79 ans a révélé un glissement des termes comme « maladie » et « perturbation » vers « santé mentale » et « psychiatrique », « maladie mentale » étant désormais le terme le plus utilisé.

Cette évolution reflète une reconnaissance croissante de la santé mentale. Les résultats mettent en évidence l’évolution du langage dans le discours sur la santé mentale. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’impact de ces termes sur les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Faits marquants:

« Maladie mentale » est désormais le terme le plus utilisé pour désigner les problèmes de santé mentale. L’utilisation de termes comme « maladie » et « perturbation » a diminué au fil du temps. L’étude a analysé des textes de 1940 à 2019, montrant l’évolution du langage en matière de santé mentale.

Source: PLOS

Une nouvelle enquête portant sur près de 340 000 textes s’étalant sur 79 ans montre que les termes génériques en matière de santé mentale se sont éloignés des mots comme « maladie » et « perturbation » pour se tourner vers « psychiatrique » et « santé mentale », la « maladie mentale » devenant le terme le plus répandu. terme utilisé.

Nick Haslam et Naomi Baes de l’Université de Melbourne en Australie présentent ces résultats dans la nouvelle revue en libre accès PLOS Santé mentale le 4 juin.

Les auteurs affirment que même si des mots tels que « fou » et « fou » sont clairement stigmatisants pour les oreilles modernes, les professionnels de la santé mentale et les communautés continuent de lutter avec d’autres mots pour désigner la mauvaise santé mentale.

Mais alors que les experts et les patients débattent de « personne déprimée » ou de « personne souffrant de dépression », des termes génériques plus larges, tels que « maladie mentale » elle-même, n’ont pas été étudiés.

Pour examiner comment ces termes généraux ont changé au fil du temps, Haslam et Baes ont analysé deux grandes collections de textes : Google Books et une combinaison du Corpus of Historical American English et du Corpus of Contemporary American English.

La première collection contenait plus de mille milliards de mots tirés de livres en anglais, et la seconde comprenait plus de 700 millions de mots provenant de livres de fiction et de non-fiction, de magazines, de journaux, de langues parlées et d’émissions de télévision.

Pour la période 1940-2019, les scientifiques ont examiné la popularité de 24 termes génériques différents pour désigner les problèmes de santé mentale.

Les termes étaient des expressions de deux ou trois mots combinant quatre adjectifs – « mental », « santé mentale », « psychiatrique » et « psychologique » – avec six noms « état », « maladie », « trouble », « perturbation ». », « maladie » et « problème ».

Les termes génériques désignant la mauvaise santé mentale sont apparus plus de deux fois plus souvent en 2019 qu’en 1940, à mesure que la psychiatrie, la psychologie clinique et d’autres professions de la santé mentale se développaient et que le grand public commençait à reconnaître l’importance de la santé mentale.

Les expressions incluant « maladie » et « perturbation » sont devenues moins courantes au fil du temps. Les expressions comprenant des mots comme « santé mentale », « psychiatrique » et « maladie » sont plus couramment utilisées.

En particulier, le terme « maladie mentale », après un regain de popularité entre les années 1940 et 1960, est devenu le terme le plus utilisé. Il est important de noter que les auteurs ici ont spécifiquement examiné la fréquence numérique d’utilisation des mots dans la culture écrite, plutôt que les préférences de mots de la communauté au fil du temps.

Sur la base de ces résultats, les scientifiques suggèrent que d’autres études devraient se concentrer sur la manière dont le langage de la santé mentale est utilisé par les scientifiques et par le grand public, et sur la manière dont ce langage affecte les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

Les auteurs ajoutent : « Notre étude montre que les termes que les gens utilisent pour désigner la mauvaise santé mentale ont évolué au cours des 80 dernières années, mais que la « maladie mentale » a régulièrement augmenté pour devenir l’expression la plus populaire.

À propos de cette actualité sur la recherche en langage et santé mentale

Auteur: Charlotte Bhaskar

Source: PLOS

Contact: Charlotte Bhaskar – PLOS

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Que devrions-nous appeler une mauvaise santé mentale ? Évolution historique de la popularité des termes génériques» par Nick Haslam et al. Médecine PLOS

Que devrions-nous appeler une mauvaise santé mentale ? Évolution historique de la popularité des termes génériques

Une attention considérable a été accordée au langage de la mauvaise santé mentale, mais les termes génériques utilisés pour y faire référence – « maladie mentale », « état psychiatrique », « problème de santé mentale », etc. – ont largement échappé à un examen empirique.

Nous avons examiné les changements dans la prévalence des termes alternatifs dans deux grands corpus de textes en anglais de 1940 à 2019.

Vingt-quatre termes ont été étudiés, composés de quatre expressions adjectivales (« mental », « santé mentale », « psychiatrique », « psychologique ») et de six noms (« condition », « maladie », « trouble », « perturbation »). « maladie », « problème »).

Les termes incluant « état », « maladie » et « perturbation » sont devenus moins populaires au fil du temps, tandis que ceux impliquant « psychiatrique », « santé mentale » et « maladie » sont devenus plus populaires.

Même s’il y a eu une certaine tendance à abandonner les termes à connotation médicale au profit d’expressions plus normalisantes, « maladie mentale » a consolidé sa position de terme dominant au cours de la période d’étude.