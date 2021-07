Une étude révèle qu’un stimulant rend les bourdons plus rapides et plus intelligents

Si vous aviez besoin d’une autre raison pour prendre cette dose de caféine dès le matin, en voici une. Ce n’est pas seulement les êtres humains que le stimulant peut recharger. Même les bourdons fonctionnent plus rapidement avec une meilleure mémoire après une dose de caféine.

Des chercheurs du Natural Resources Institute de l’Université de Greenwich, au Royaume-Uni, ont mené une expérience qui a prouvé que la caféine aidait les abeilles à cibler une fleur spécifique. Dans des études précédentes, il avait déjà été établi que les bourdons sont attirés organiquement par les fleurs contenant de la caféine. Cependant, le but de cette étude était de déterminer si les insectes sont simplement enclins à la caféine ou si la caféine les fait cibler des fleurs spécifiques et améliore leur mémoire.

Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont divisé 86 bourdons en groupes de trois. Les abeilles étaient envoyées en quête de nourriture, et si elles choisissaient et associaient un mélange d’odeurs synthétiques spécifique (la fraise dans ce cas), elles étaient récompensées par du nectar sucré. La différence était qu’un groupe de bourdons a reçu une solution de sucre caféiné en récompense, le deuxième groupe a reçu une solution de sucre décaféiné en récompense et le troisième groupe a reçu une solution de sucre décaféiné sans odeur synthétique spécifique.

Lorsque ces groupes ont été lâchés dans une zone de vol, deux fleurs robotisées – primaire (une avec l’odeur de fraise) et fleur distractrice (celle sans odeur) – les résultats étaient fascinants. Les abeilles caféinées sont allées à la fleur primaire beaucoup plus haut que les abeilles décaféinées, ce qui a prouvé que la caféine avait un impact notable sur leur mémoire et leur capacité à reconnaître l’odeur de la fleur. Les chercheurs ont également noté que les abeilles caféinées étaient beaucoup plus rapides que les autres abeilles.

Dans une interview avec Science Daily, Sarah Arnold, l’une des chercheuses qui a mené l’expérience, a déclaré : « Cette expérience peut avoir de grandes implications dans le secteur agricole. Les producteurs obtiendront un bon rapport qualité-prix de leur essaim commercial car les abeilles sauvages auront moins de concurrence pour leurs ressources alimentaires naturelles. En d’autres termes, l’expérience peut donner naissance à une pollinisation ciblée, qui est une forme de pollinisation très efficace. »

Référence:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210728111319.htm

