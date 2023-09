Une étude révèle qu’il est parfois bon que les dirigeants agissent comme une IA

Si vous avez déjà eu le privilège (ou la malédiction) d’écouter une conférence téléphonique sur les résultats d’une entreprise, vous avez probablement remarqué que les dirigeants se comporter un peu mécaniquement. Selon un nouvelle étude que comparé ChatGPT et d’autres IA pour les robots humains travaillant dans la C-Suite, c’est parfois une bonne chose.

Une fois par trimestre, les sociétés cotées en bourse organisent un appel aux résultats pour informer les investisseurs de la situation de l’entreprise. Vous entendez généralement le PDG et le directeur financier, et après que les dirigeants ont fait leur discours lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, la parole est ouverte aux questions. Parfois, ils ajoutent de nouvelles informations, mais généralement, Les dirigeants d’entreprise se contentent d’esquiver les questions et de revenir sur les points qu’ils ont évoqués dans leurs discours préparés.

ChatGPT pourrait faire une partie de ce travail ; après tout, analyser et régurgiter des choses que d’autres ont déjà dites est une spécialité des chatbots – du moins quand il ne s’agit pas d’idées « hallucinées » à partir de rien.

Ainsi, des chercheurs de la D’Amore-McKim School of Business de la Northeastern University ont entrepris de comparer les résultats des appels des dirigeants à ChatGPT et à d’autres technologies d’IA de modèles linguistiques à grande échelle. Pour l’étude, les chercheurs ont formé l’IA sur des remarques préparées lors d’appels sur les résultats. puis les chatbots ont répondu aux mêmes questions des investisseurs posées aux dirigeants.

Les chercheurs ont découvert que la plupart du temps, les réponses de l’humain étaient assez similaires à celles émises par l’IA, sans aucune nouvelle information. Mais parfois, les dirigeants ajoutaient plus de détails. L’étude a ensuite comparé le comportement des cours boursiers après la publication des résultats.

Essentiellement, lorsque les dirigeants donnaient des réponses moins robotiques avec plus d’informations nouvelles, l’effet sur les actions de l’entreprise était plus dramatique.

Alors, devriez-vous simplement laisser les robots remplacer les dirigeants « humains » qui dirigent l’appel aux résultats ? Le chroniqueur de Bloomberg, Matt Levine, avait ce plat à emporter possible pour les sociétés : « Si les revenus sont mauvais, vous devriez demander à ChatGPT de faire votre appel aux revenus, mais s’ils sont bons, vous devriez le faire vous-même.

Si vous avez de bonnes nouvelles, laisser les humains faire leur travail et donner plus de détails pourrait améliorer vos chiffres. Lorsque les temps sont durs, vous pourriez envisager de passer le micro à une IA aux lèvres serrées. De toute façon, il y a de fortes chances que personne ne puisse faire la différence.