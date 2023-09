Une étude révèle quels Britanniques mettent le plus de temps à choisir une bouteille de vin : quel est le classement de votre région ?

Les GEORDIES mettent le plus de temps à choisir une bouteille de vin, selon une étude.

Parmi ceux qui prennent 15 minutes ou plus pour choisir leur plonk, 14 pour cent se trouvent dans la ville du Nord-Est.

Les Geordies mettent le plus de temps à choisir une bouteille de vin, selon une étude Crédit : Getty

Les gens du Sud-Ouest et des West Midlands ont également tendance à prendre leur temps.

La plupart des gens – 73 pour cent – ​​choisissent leur vin en dix minutes, et 41 pour cent le font en moins de cinq.

Huit pour cent en prennent 15 ou plus.

Un pour cent passe jusqu’à une heure à choisir.

Les hommes semblent plus difficiles que les femmes – 11 pour cent d’entre eux prenant plus de 15 minutes, contre 5 pour cent des femmes.

Alors que les 55 ans et plus étaient plus susceptibles de savoir exactement ce qu’ils voulaient, selon l’étude M&S.

La star de First Dates, Fred Sirieix, l’ambassadeur du vin de M&S, a déclaré : « Le vin est souvent perçu comme ayant cet air de snobisme ou d’exclusivité qui fait penser aux gens qu’ils doivent être un expert pour en parler ou l’apprécier.

« Mais ce n’est tout simplement pas le cas… Il s’agit d’en savoir juste assez pour déterminer les styles et les saveurs que vous aimez, puis d’avoir le courage d’essayer de nouvelles choses.

« Même si je ne peux pas vous dire exactement quel type de vin vous préférerez – les goûts de chacun sont différents après tout – je peux vous aider à dissiper les mythes et à apaiser même vos plus gros soucis en matière de vin.

« Je vous garantis que le monde du vin est bien plus facile que vous ne le pensez. »