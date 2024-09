Une étude révèle que l’intoxication aux opioïdes chez les enfants augmente parallèlement à l’abus des adultes

Crédit : CC0 Domaine public



Les impacts de la crise actuelle des opioïdes se répercutent sur les jeunes enfants, selon une étude présentée lors de l’American Academy of Pediatrics. Conférence et exposition nationales 2024 au Orange County Convention Center du 27 septembre au 27 octobre. 1.

Un résumé, « Caractéristiques des enfants atteints d’empoisonnement aux opioïdes consultés par un service de protection de l’enfance », a examiné les dossiers démographiques et médicaux de 69 enfants qui ont été évalués par des équipes de cas présumés de maltraitance et de négligence envers les enfants dans la région de Philadelphie, en Pennsylvanie.

L’étude a révélé que sur une période de 10 ans, de juin 2012 à décembre 2023, il y a eu une augmentation des cas de surdose d’enfants aux opioïdes, avec une multiplication par quatre entre 2019 et 2023. La plupart des enfants étaient âgés de moins de 2 ans. 2, le plus jeune ayant 19 jours.

La Dre Maria Quidgley-Martin, titulaire de médecine d’urgence pédiatrique et professeure adjointe clinique de médecine d’urgence à l’Université de Floride et auteur principal de l’étude, a découvert que le fentanyl était le médicament le plus souvent détecté dans ces cas de surdose.

« Alors que les parents et autres adultes abusent de plus en plus des opioïdes, il devient de plus en plus possible que ces médicaments finissent entre les mains des enfants », a expliqué Quidgley-Martin. « Les enfants découvrent le plus souvent ces drogues dans des environnements familiers, comme chez eux ou chez un parent. »

Les enfants noirs non hispaniques étaient les plus susceptibles, car le groupe a connu une multiplication par 11 entre 2019 et 2023, une forte augmentation même si on la compare à la multiplication générale par quatre au cours de la même période.

Les symptômes typiques d’une intoxication aux opioïdes chez les enfants comprennent des changements de comportement, une absence de réponse, des difficultés respiratoires et des convulsions. Selon le Dr Quidgley-Martin, la plupart n’ont pas non plus reçu de naloxone, un médicament nasal puissant utilisé pour contrecarrer les effets d’une surdose d’opioïdes.

« Les enfants sont les victimes tragiques et négligées de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis et le fentanyl constitue désormais le plus grand danger », a déclaré le Dr Quidgley-Martin. « Nous avons besoin que nos premiers intervenants envisagent toujours d’administrer de la naloxone aux patients pédiatriques inconscients au cas où ils auraient été exposés sans le savoir. »

Plus de la moitié des familles des patients ont déjà eu des contacts avec les services de protection de l’enfance, et 65 % d’entre elles ont signalé des antécédents familiaux d’abus d’opioïdes. Ces chiffres mettent en évidence la crise actuelle que les opioïdes perpétuent sur les familles à travers le pays.

Sur les 69 patients étudiés, quatre sont décédés. Ils étaient tous âgés de moins de 2 ans et tous ont été testés positifs au fentanyl.

« En tant que médecin d’urgence pédiatrique, j’ai vu trop souvent des enfants blessés et tués par le fentanyl », a déclaré le Dr Quidgley-Martin. « Nous devons en parler davantage et travailler ensemble pour protéger nos enfants. »

