Une étude révèle que l’infection au COVID augmente le risque d’apparition d’une nouvelle démence chez les personnes âgées

La sortie d’un étude sous forme de pré-impression, en attente d’examen par les pairs et de publication dans La Lancette, par des enquêteurs des États-Unis et du Royaume-Uni, ont découvert que les infections au COVID-19 chez les personnes âgées, celles de 60 ans et plus, entraînaient un risque accru de 60 % de développer une nouvelle démence (NOD) dans l’année suivant l’infection, par rapport à aux contrôles sans aucune autre infection respiratoire.

L’examen systématique et la méta-analyse ont été menés par des scientifiques du département des sciences biocomportementales de Columbia, du département de psychiatrie de l’université d’Oxford et du centre de recherche sur le vieillissement de l’université de Lancaster, en examinant l’association temporelle entre le COVID-19 et le développement ultérieur du NOD.

Leur examen comprenait 11 études d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, impliquant près de 940 000 cas positifs de COVID-19 et plus de 6,7 millions de témoins à des fins de comparaison. Dans l’ensemble, par rapport à une population âgée qui n’a jamais contracté le COVID-19 ou d’autres infections respiratoires, les personnes ayant déjà été infectées par le COVID-19 présentaient un risque presque deux fois plus élevé de NOD un an après l’infection.

Les auteurs ont également comparé les patients atteints de COVID-19 à ceux qui n’avaient jamais été infectés par la COVID-19 mais qui avaient été exposés à d’autres agents pathogènes respiratoires comme la grippe ou le VRS. De manière significative, dans cette comparaison, il n’y avait aucune différence entre les groupes concernant le développement de la NOD, ce qui souligne le danger posé par la plupart des agents pathogènes considérés comme « endémiques » et comme une caractéristique permanente de la société. L’implication de cette découverte est que chez les personnes âgées, l’infection par ces agents pathogènes respiratoires, dont le SRAS-CoV-2, augmente considérablement le risque de développer un NOD.

Le plus déconcertant a été la découverte selon laquelle les personnes atteintes d’une forme grave du COVID-19 étaient beaucoup plus sujettes à développer des troubles neurocognitifs, avec un risque 17 fois plus élevé de contracter un NOD par rapport aux infections non graves. Le COVID-19 sévère a été défini comme toute personne atteinte du COVID-19 qui avait une fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute, une détresse respiratoire grave ou une saturation en oxygène tombée en dessous de 90 % lorsqu’elle était à l’air ambiant.

Comme le notent les auteurs dans leur discussion : « Nous pensons qu’il s’agit de l’une des premières études à explorer l’impact de l’infection au COVID-19 sur le risque de NOD chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Il propose également les avantages protecteurs d’être exempt de COVID-19 et d’autres types d’infections respiratoires en réduisant le risque de NOD.

L’étude souligne le caractère totalement criminel des politiques menées par les élites dirigeantes capitalistes et l’establishment politique, qui ont largement démantelé les infrastructures de santé publique, insistant sur le fait que le COVID-19 doit être accepté comme faisant partie de la gamme « normale » d’agents pathogènes qui infectent, rendent malades. , et tue des gens chaque année.

Le lien entre les infections au COVID-19 et le Long COVID, également connu sous le nom de séquelles post-aiguës du COVID-19, a été bien établi et accepté par toutes les autorités sanitaires et tous les secteurs de la société. Au-delà du fardeau considérable de la morbidité et de la mortalité, les impacts économiques de ce qu’ils définissent comme un « COVID endémique », c’est-à-dire une réinfection massive et perpétuelle par le COVID-19, devraient rester colossaux dans un avenir prévisible.

Un récent rapport de McKinsey L’outil de planification de scénarios épidémiologiques COVID-19, qui conseille les économistes et les actionnaires financiers, prévoit que les coûts annuels du « COVID endémique » pourraient varier entre 137 et 379 milliards de dollars, avec des estimations de 110 à 220 millions d’infections au COVID et 20 millions de cas de COVID long par an. Les impacts à long terme sur la santé causés par les infections répétées au COVID-19, parmi lesquels les dommages neurocognitifs ne sont qu’un exemple, seront simplement acceptés comme un état de maladie normal et évitable.

Dès le début de la pandémie, il a été compris que les infections au COVID-19 pouvaient entraîner bien plus que des complications pulmonaires. L’impact du virus sur le système immunitaire et la dynamique pro-inflammatoire, en particulier les maladies des petits vaisseaux et la formation de petits caillots sanguins, peuvent faire des ravages dans tous les systèmes organiques du corps.

Le déclenchement de réponses auto-immunes peut entraîner une inflammation du système nerveux central qui provoque une affaiblissement accompagné de symptômes de brouillard cérébral, de perte de mémoire et même de psychose accompagnée de pensées délirantes et d’agitation. D’autres théories supposent que l’inflammation vasculaire due à la formation de caillots sanguins microscopiques qui privent le sang et l’oxygène nécessaire à certaines parties du cerveau peut contribuer à ces symptômes. Des preuves antérieures ont démontré une association entre le COVID-19 et la précipitation de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence.

La découverte selon laquelle d’autres agents pathogènes respiratoires peuvent provoquer un NOD similaire à la COVID est en accord avec les découvertes d’autres des chercheurs qui ont découvert que les personnes âgées admises pour la grippe, qu’elles souffraient ou non d’une pneumonie, présentaient un risque deux à sept fois plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer, une démence toutes causes confondues et une démence vasculaire. On ignore si ces infections respiratoires utilisent un mécanisme biologique similaire, mais des études ont montré que les vaccinations contre ces agents pathogènes semblaient réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Une autre question urgente à laquelle il reste encore à répondre est l’impact à long terme des infections répétées au COVID-19 sur les jeunes, tout au long de leur vie. De nombreux scientifiques qui ont étudié l’impact de ces infections ont découvert que le COVID-19 semble vieillir les systèmes organiques. Cela conduira-t-il à une épidémie de maladies neurocognitives et de toutes autres maladies chroniques chez des personnes encore plus jeunes ? Ces mêmes scientifiques de principe ont mis en garde contre le fait de suivre cette voie dangereuse et de tenter de prévenir autant d’infections au COVID que possible.

La vague mondiale actuelle d’infections au COVID-19 provoquée par la sous-variante hautement contagieuse JN.1 d’Omicron pourrait bien infecter plus d’un tiers de la population mondiale, dont pratiquement toutes sont des réinfections. Pourtant, aucune entité publique dans aucun grand pays n’a levé le moindre souffle pour tirer la sonnette d’alarme.

Au lieu de protéger les années restantes des personnes âgées, dont la vie et les expériences devraient être hautement valorisées par la société, les élites capitalistes laissent circuler sans entrave un virus qui peut leur causer de graves déficiences cognitives. Il s’agit en fait d’une politique eugéniste qui condamne ceux qui sont « improductifs » à mourir tôt ou tard, ou, selon les mots d’Anthony Fauci, à « tomber sur le bord du chemin ».

Au cours des cinq dernières semaines aux États-Unis, plus de 10 000 Américains ont péri à cause du COVID-19, dont une grande majorité parmi les personnes âgées de 75 ans et plus. Avec près de 1,2 million de décès officiels dus au COVID depuis le début de la pandémie, les trois quarts d’entre eux concernent des Américains plus âgés.

Un récent rapport de CNN sur l’état de la réponse à la pandémie a déclaré avec précision : « Les actions décisives que les défenseurs espéraient ne se sont pas concrétisées. Aujourd’hui, la plupart des gens – et des responsables gouvernementaux – semblent accepter le COVID comme faisant partie de la vie ordinaire. De nombreuses personnes âgées à haut risque ne reçoivent pas de traitements antiviraux contre le COVID, et la plupart des personnes âgées vivant dans des maisons de retraite ne reçoivent pas de vaccins à jour.

Ils ont ajouté : « Les efforts visant à renforcer la qualité des soins dans les maisons de retraite et les centres de vie assistée sont au point mort en raison du débat sur les coûts et la disponibilité du personnel. Et seul un petit pourcentage de personnes portent un masque ou prennent d’autres précautions en public malgré une nouvelle vague d’infections au COVID, à la grippe et au virus respiratoire syncytial qui hospitalise et tue des personnes âgées.

En 2017, les maladies neurodégénératives ont touché plus de six millions de personnes et ont été responsables de plus de 272 000 décès et de trois millions d’années de vie corrigées de l’incapacité. Ces conditions invalidantes affectent non seulement les patients mais aussi les familles et leurs soignants.

Comme Ken Thorpe, président du Partenariat pour lutter contre les maladies chroniques, l’a déclaré en 2021, au plus fort de la pandémie : « La vulnérabilité des personnes vivant avec ces maladies, les exigences croissantes liées à leur maladie et les projections de prévalence que nous observons sont autant d’indices. à un besoin urgent de réformes pour soutenir les personnes diagnostiquées et leurs soignants et pour encourager et donner la priorité à la recherche et à l’innovation qui conduisent à de nouveaux traitements et remèdes.

Cependant, les appels à des réformes, notamment face à la pandémie, sont tout simplement tombés dans l’oreille d’un sourd. Le sommet de la Maison Blanche sur l’amélioration de l’air intérieur en octobre 2022, et plus récemment l’audition au Congrès dirigée par le sénateur Bernie Sanders en janvier 2024 sur Long COVID, sont un théâtre politique qui ne veut rien dire.

La seule solution à ces dilemmes est l’élimination mondiale du COVID-19 et de nombreux autres agents pathogènes. Cela nécessite la réorientation immédiate des milliards gaspillés au profit de l’élite militaire et financière vers le système de santé et les infrastructures de santé publique pour répondre à cette question pressante, qui nécessite la construction d’un mouvement socialiste révolutionnaire pour affronter l’aristocratie financière et l’appareil d’État.