Selon un nouvelle enquêtemettant en doute le récit selon lequel l’armée est un vivier d’extrémistes.

L’étude de la RAND Corp. a interrogé près de 1 000 anciens combattants à la fin de l’année dernière. La publication du rapport intervient au milieu d’une poussée concertée à l’intérieur du Pentagone pour identifier et éliminer les extrémistes potentiels dans les rangs, un effort qui a sérieusement commencé après la manifestation du 6 janvier 2021 au Capitole américain. Des dizaines d’anciens combattants et plusieurs soldats en service actif auraient participé ce jour-là, alimentant les craintes que la violence politique de droite puisse émaner de l’intérieur des forces armées et menacer la stabilité du pays.

Le rapport RAND suggère que ce n’est pas vrai.

« Il n’y avait aucune preuve pour soutenir l’idée que la communauté des anciens combattants, dans son ensemble, manifeste des taux de soutien plus élevés pour les groupes extrémistes violents ou les croyances extrémistes que le public américain », ont écrit les auteurs de l’étude dans un résumé de leurs conclusions.

Le rapport cherchait à répondre à une question clé au cœur du sujet : les vétérans, avec leur formation militaire et leur familiarité avec les armes à feu, sont-ils plus disposés à rechercher l’amitié et le soutien de groupes extrémistes que les civils américains ? Cette notion s’est imposée dans les médias et dans certains cercles politiques de gauche, mais les chercheurs de la RAND ont suggéré qu’il n’y avait pas de données claires pour l’étayer.

« Les groupes extrémistes peuvent fournir un nouveau réseau social de soutien, et leur mission commune peut fournir un nouveau sens de l’objectif qui peut combler les vides laissés dans la vie de ceux qui ne ressentent plus le sentiment de sens et d’appartenance fourni par le service militaire », lit l’étude. « Malgré une telle inquiétude croissante, il existe peu de recherches empiriques sur la prévalence du soutien à l’extrémisme violent parmi les communautés d’anciens combattants. Alors que de nombreuses enquêtes ont cherché à mesurer les taux de prévalence du soutien aux mouvements et idéologies extrémistes violents, aucune étude de ce type n’a examiné ces attitudes dans une population représentative d’anciens combattants.

Dans pratiquement tous les cas spécifiques, la recherche RAND indique que le soutien des vétérans aux causes extrémistes à travers le spectre politique est inférieur aux niveaux observés dans la population générale.

Par exemple, 5,5% des vétérans ont déclaré avoir une opinion « très ou plutôt favorable » de l’Antifa de gauche. Parmi le public américain, ce chiffre est de 10%, selon le rapport, citant de précédentes enquêtes représentatives de la population dans son ensemble.

Un peu plus de 4% des vétérans interrogés ont déclaré avoir une opinion très ou plutôt favorable du groupe Proud Boys. Parmi le public, le chiffre est de 9 %. Plusieurs dirigeants de haut niveau de cette organisation ont été reconnus coupables de crimes liés à la manifestation du 6 janvier.

Seulement 0,8 % des vétérans avaient une attitude très ou plutôt favorable envers les suprématistes blancs. Parmi le grand public, le chiffre est de 7%, selon l’étude.

On a demandé aux anciens combattants si la nation était si loin de la bonne voie que « les vrais patriotes américains pourraient devoir recourir à la violence pour sauver le pays ».

Un peu moins de 18 % des anciens combattants se sont dits « tout à fait ou plutôt d’accord » avec ce sentiment, comparativement à 19 % du grand public.

Environ 13,5% des anciens combattants ont exprimé une certaine solidarité avec les croyances épousées par le groupe QAnon contre 17% de la population générale.

Les chercheurs de la RAND ont déclaré que certains des vétérans interrogés pourraient être à risque d’être recrutés par des groupes extrémistes.

« La majorité des anciens combattants qui soutiennent le besoin de violence politique dans l’abstrait ne soutiennent aucun des quatre groupes extrémistes que nous avons étudiés », indique l’étude. « Il peut donc y avoir de nombreux vétérans qui ont le potentiel d’être recrutés par des groupes extrémistes (via leur volonté d’approuver la violence politique) mais qui ne soutiennent pas actuellement un groupe spécifique. »

La poussée anti-extrémiste du Pentagone a commencé des semaines après l’entrée en fonction du président Biden et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin. M. Austin a ordonné à tous les membres du service de passer une journée à discuter des idéologies haineuses, du sectarisme, de la discrimination et des questions connexes.

La campagne contre l’extrémisme d’extrême droite et l’ultranationalisme dans les rangs n’a révélé qu’un nombre infime de cas, et les critiques affirment que l’accent mis sur les questions sociales éloigne de la priorité absolue de former une force de combat efficace pour défendre le pays. Les républicains disent que c’est un exemple de l’accent mis par le Pentagone sur un programme éveillé, où des questions telles que l’identité de genre et les idéologies politiques sont prioritaires sur la létalité et la préparation militaire. Les responsables de la défense rejettent ces accusations.

Dans les cercles militaires, la manifestation du 6 janvier est devenue une partie du débat. Lors d’un témoignage devant le Congrès en juin 2021, le général de l’armée Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a suggéré que le racisme était un facteur dans la marche sur le Capitole par les partisans du président Donald Trump – dont beaucoup étaient des vétérans militaires protestant contre ce ils ont vu comme une élection présidentielle truquée.

« Je veux comprendre la rage blanche, et je suis blanc », a-t-il déclaré le 23 juin 2021.

Le général a fait face à de vives critiques pour avoir apparemment laissé entendre un lien racial direct avec les événements du 6 janvier. Un mois après ses commentaires, il a promis d’aborder le sujet plus en détail à une date ultérieure.