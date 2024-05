Une étude révèle que les troubles mentaux se propagent entre adolescents

Selon une nouvelle étude, les adolescents pourraient se transmettre des troubles mentaux.

Selon un nouvel article paru dans la revue JAMA Psychiatrieles élèves de neuvième année dont les camarades d’école souffraient d’un trouble mental étaient plus susceptibles d’en développer un eux-mêmes plus tard dans la vie.

Cette association était toujours présente même lorsque les facteurs parentaux et leurs adresses étaient pris en compte.

Image d’un adolescent triste. Selon une nouvelle étude, les troubles mentaux se propagent au sein des réseaux sociaux.





« Les résultats de cette étude suggèrent que les troubles mentaux pourraient être transmis au sein des réseaux de pairs adolescents », ont écrit des chercheurs de l’Université d’Helsinki en Finlande dans l’article.

Des recherches ont déjà montré que les troubles mentaux peuvent s’étendre aux membres de la famille et même aux amis au sein des réseaux sociaux. Les chercheurs finlandais ont examiné les données de plus de 710 000 Finlandais répartis dans 860 lycées pour déterminer si le fait d’avoir un ami atteint d’un trouble mental affectait la probabilité d’en développer un.

Environ 47 000 membres du groupe avaient reçu un diagnostic de trouble mental dès la neuvième année, et 167 000 autres, soit 25 % du total, avaient été diagnostiqués lors d’un suivi plus tard dans la vie.

Les chercheurs ont constaté qu’il y avait une augmentation de 5 pour cent du risque total d’être diagnostiqué avec un trouble mental si une personne avait plus d’un camarade de classe diagnostiqué, mais aucun risque accru pour un seul camarade de classe diagnostiqué. L’association était particulièrement forte au cours de la première année de suivi, avec un risque accru de 9 pour cent si une personne avait un camarade de classe diagnostiqué, et un risque accru de 18 pour cent si elle avait plus d’un camarade de classe diagnostiqué.

Les risques étaient les plus élevés pour les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et les troubles de l’alimentation.

« Nous avons découvert une association entre le fait que des pairs aient reçu un diagnostic de trouble mental à l’adolescence et un risque accru de recevoir un diagnostic de trouble mental plus tard dans la vie », ont écrit les chercheurs. « Ce risque était plus prononcé au cours de la première année de suivi. L’association a montré une relation dose-réponse, avec un risque plus élevé lorsque plusieurs individus diagnostiqués faisaient partie du réseau de pairs. »

Selon Michaela James, chercheuse en santé mentale à l’Université de Swansea au Royaume-Uni, on observe une tendance croissante à une mauvaise santé et à un bien-être médiocre chez les jeunes.

« En particulier, les problèmes de santé mentale, y compris les difficultés émotionnelles et comportementales, ont augmenté, les difficultés émotionnelles touchant 13 à 15 % des enfants en 2017-2018 et 29 % des enfants en 2021-2022. L’autonomie et les compétences ont diminué. De plus, les résultats révèlent un déclin de la santé physique entre 2014 et 2022, comme en témoignent les capacités réduites en natation et en vélo. De plus, des habitudes alimentaires malsaines, telles qu’une diminution de la consommation de fruits et légumes et une consommation accrue. des collations sucrées sont devenues plus répandues », a-t-elle déclaré Semaine d’actualités.

« Je dirais qu’une augmentation des diagnostics de santé mentale n’est pas simplement due au fait que ‘votre ami a reçu un diagnostic’ ou que vous êtes exposé à des troubles de santé mentale. Je pense qu’il s’agit d’un problème sociétal et culturel plus large, qui ne devrait pas être individualisé », a-t-elle déclaré. ajoutée.

Dans l’article, les chercheurs suggèrent plusieurs mécanismes par lesquels ces troubles mentaux peuvent être transmis dans les réseaux de pairs, dont l’un est la normalisation des troubles mentaux, où une sensibilisation accrue à la santé mentale et une réceptivité au diagnostic pourraient se produire lorsque les individus avec un diagnostic sont présents dans un réseau social.

En revanche, avoir des pairs sans diagnostic pourrait décourager la recherche d’aide pour des problèmes de santé mentale sous-jacents. Le risque plus élevé de diagnostic observé au cours de la première année après l’exposition va dans le sens de cette théorie, car la brève latence observée entre l’exposition et le diagnostic indique des troubles préexistants non diagnostiqués plutôt qu’une contagion nocive.

Image d’une adolescente triste. Selon une nouvelle étude, les troubles mentaux se propagent au sein des réseaux sociaux.

Un autre mécanisme possible, notamment pour des troubles comme la dépression, est la contagion interpersonnelle directe. Pour certains troubles, comme les troubles de l’alimentation, la transmission peut se faire par l’influence sociale des pairs, à laquelle les adolescents sont particulièrement exposés.

« Nous vivons actuellement de nombreux bouleversements culturels, sociétaux et économiques. Par conséquent, il est impératif de donner la priorité au développement et à la mise en œuvre d’interventions efficaces et durables, à la répartition des fonds et à l’orientation politique qui abordent les compétences physiques comme la natation et le cyclisme, les opportunités qui favorisent la confiance et l’autonomie dans l’activité physique et améliorer le bien-être général et la socialisation. Il est également essentiel de reconnaître que la pandémie et les restrictions qui l’accompagnent pourraient exacerber ces problèmes », a suggéré James. « Une telle individualisation de la santé mentale est problématique. De nombreux facteurs entrent en jeu ici, en particulier dans notre paysage contemporain. »

Les chercheurs ne savent toujours pas exactement ce qui motive cette association et espèrent étudier plus en détail comment et pourquoi les troubles mentaux peuvent se propager sur les réseaux sociaux.

« Les mesures de prévention et d’intervention qui prennent en compte l’influence potentielle des pairs sur la santé mentale des jeunes enfants pourraient réduire considérablement le fardeau des troubles mentaux dans la société », ont-ils écrit. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les mécanismes qui expliquent ces associations observées. »

Avez-vous un conseil sur une histoire scientifique qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Vous avez une question sur les troubles mentaux ? Faites-le nous savoir via [email protected].