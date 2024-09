Une étude révèle que les taux d’asthme sont plus faibles chez les enfants qui ont reçu uniquement du lait maternel à l’hôpital de naissance

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



Les nourrissons nourris exclusivement au lait maternel lors de leur hospitalisation à la naissance étaient 22 % moins susceptibles de développer de l’asthme dans la petite enfance, selon une étude présentée lors de l’American Academy of Pediatrics. Conférence et exposition nationales 2024 à Orlando.

Le résumé, « Association entre les modes d’alimentation à l’hôpital et l’asthme infantile », a révélé des taux d’asthme plus faibles chez les nourrissons nés au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati qui étaient exclusivement nourris au lait maternel, même après ajustement en fonction de la race maternelle, de l’assurance, du sexe du nourrisson et de la taille. de séjour à l’hôpital. Les chercheurs présenteront leurs résultats lors de la conférence au Orange County Convention Center du 27 septembre au octobre. 1.

« Bien que l’hospitalisation à la naissance ne dure que quelques jours, elle constitue une base essentielle pour établir l’allaitement maternel, ce qui peut influencer les résultats de santé comme l’asthme infantile », a déclaré Laura Placke Ward MD, IBCLC, FAAP, auteur de l’étude et codirectrice du Centre. pour la médecine de l’allaitement maternel au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati.

« Notre étude souligne l’importance des pratiques hospitalières pour soutenir l’allaitement maternel exclusif, car ces premières expériences peuvent avoir un impact sur la santé à long terme », a-t-elle déclaré.

Même si l’on sait qu’une durée plus longue et l’allaitement exclusif réduisent le risque d’asthme, l’effet de l’allaitement pendant l’hospitalisation à la naissance est moins bien compris, notent les auteurs.

Sur les 9 649 enfants inclus dans l’étude, 81 % ont reçu du lait maternel et 31 % ont reçu exclusivement du lait maternel pendant l’hospitalisation à la naissance. Cinq pour cent avaient reçu un diagnostic d’asthme.

Les nourrissons qui n’ont reçu que du lait maternel présentaient un taux de diagnostic d’asthme plus faible que ceux qui n’avaient pas reçu de lait maternel ou qui n’avaient pas reçu de lait maternel exclusivement après ajustement en fonction du sexe, de la race et du statut d’assurance. De plus, les nourrissons dont la première alimentation était du lait maternel présentaient également un taux d’asthme plus faible que ceux dont la première alimentation n’était pas du lait maternel.

« Cette découverte souligne la nécessité de mettre davantage l’accent sur le soutien et la promotion de l’allaitement maternel exclusif pendant les premiers jours de la vie », a déclaré le Dr Ward. « En nous concentrant sur ces premiers jours cruciaux, nous pourrions avoir un impact sur la santé des enfants et potentiellement réduire le risque de maladies chroniques comme l’asthme. »

Titre du résumé : Association entre les habitudes d'alimentation à l'hôpital et l'asthme infantile

