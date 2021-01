Une nouvelle étude a révélé que les religieux utilisent certains des mêmes outils que les psychologues ont systématiquement identifiés comme efficaces pour améliorer le bien-être et se protéger contre la détresse, l’anxiété et la dépression.

Les religieux recherchent des façons positives de penser les difficultés, une pratique connue des psychologues sous le nom de «réévaluation cognitive».

Ils ont également tendance à avoir confiance en leur capacité à faire face aux difficultés, un trait appelé «auto-efficacité d’adaptation».

Il a été démontré que les deux réduisent les symptômes d’anxiété et de dépression, a déclaré l’équipe de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign aux États-Unis.

« Cela suggère que la science et la religion sont sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de faire face aux difficultés », a déclaré Florin Dolcos, professeur de psychologie à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

La recherche a été motivée en partie par des études antérieures démontrant que les personnes qui sont religieuses ont tendance à utiliser une stratégie d’adaptation qui ressemble étroitement à une réévaluation cognitive.

Par exemple, quand quelqu’un meurt, une personne religieuse peut dire: «OK, maintenant ils sont avec Dieu», tandis que quelqu’un qui n’est pas religieux peut dire: «Au moins, ils ne souffrent plus.

Dans les deux cas, l’individu trouve du réconfort à encadrer la situation sous un jour plus positif, a déclaré Dolcos dans un article publié dans le Journal of Religion and Health.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 203 participants sans diagnostic clinique de dépression ou d’anxiété.

Cinquante-sept des sujets de l’étude ont également répondu à des questions sur leur niveau de religiosité ou de spiritualité.

Les chercheurs ont demandé aux participants de choisir parmi une série d’options décrivant leurs attitudes et leurs pratiques.

Les chercheurs ont également évalué la confiance des participants dans leur capacité à faire face et leur ont posé des questions conçues pour mesurer leurs symptômes de dépression et d’anxiété.

«Si nous examinons simplement la relation entre l’adaptation religieuse et la diminution de l’anxiété, nous ne savons pas exactement quelle stratégie facilite ce résultat positif», a déclaré le co-auteur de l’étude Sanda Dolco.

« L’analyse de la médiation nous aide à déterminer si les religieux utilisent la réévaluation comme moyen efficace d’atténuer leur détresse. »

L’étude devrait intéresser les psychologues cliniciens travaillant avec des clients religieux.

« J’espère que c’est un exemple où la religion et la science peuvent travailler ensemble pour maintenir et augmenter le bien-être », a déclaré Florin.