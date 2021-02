Une étude révèle que les personnes qui portent des lunettes sont moins susceptibles de contracter le Covid-19. Voici pourquoi

Selon une étude, les personnes qui portent des lunettes sont moins susceptibles d’être infectées par un coronavirus car elles se frottent moins les yeux. Des chercheurs indiens ont publié l’étude non évaluée par des pairs sur le site Web medRxiv dans laquelle ils ont étudié 304 personnes – 223 hommes et 81 femmes – âgées de 10 à 80 ans dans un hôpital du nord de l’Inde pendant deux semaines l’été dernier et tous les sujets avaient signalé Covid symptômes.

Il a été constaté que parmi ceux-ci, seuls 19% ont déclaré porter des lunettes la plupart du temps. Les chercheurs ont constaté qu’en moyenne, les participants se touchaient le visage jusqu’à 23 fois en une heure et leurs yeux en moyenne trois fois par heure. Selon Indépendant, l’étude suggère que le risque de contracter Covid était deux à trois fois moins élevé chez les personnes qui portent des lunettes que chez celles qui n’en portent pas.

Il déclare que l’un des moyens les plus importants d’attraper le virus est de toucher et de frotter les yeux, le nez ou la bouche avec des mains contaminées. L’utilisation à long terme de lunettes empêche de toucher les yeux, d’où moins de chances de contracter Covid-19. Les résultats suggèrent que ceux qui portent des lunettes pendant huit heures sont moins susceptibles d’attraper le virus.

Plus tôt, les médecins avaient conseillé aux personnes qui portent des lentilles de contact de passer aux lunettes pour éviter de transmettre le coronavirus à leurs yeux.

Selon Courrier quotidien, l’année dernière, des chercheurs chinois ont découvert que les patients Covid étaient cinq fois moins susceptibles d’avoir des montures que la population générale. L’équipe de chercheurs du deuxième hôpital affilié de l’Université de Nanchang a déclaré qu’elle pensait que les récepteurs sur lesquels le virus s’accroche pour entrer et infecter les cellules humaines, les récepteurs ACE-2, se trouvent dans les yeux.

Les auteurs ont découvert que les personnes qui portent des lunettes sont moins sensibles au Covid 19. L’étude a noté que les yeux sont considérés comme un canal important du SRAS-CoV-2 pour pénétrer dans le corps humain et que les lunettes agissent comme un équipement de protection oculaire, ce qui réduit le risque de transmission du virus aux yeux.