Dans une étude récente publiée sur le medRxiv serveur de prépublication*, les chercheurs ont recherché des preuves pour savoir si les antigènes du coronavirus 2 (SARS-CoV-2) du syndrome respiratoire aigu sévère, dont la protéine Spike (S) est hautement immunogène, persistent au-delà de la phase aiguë de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

*Avis important: medRxiv publie des rapports scientifiques préliminaires qui ne sont pas évalués par des pairs et, par conséquent, ne doivent pas être considérés comme concluants, guider la pratique clinique/le comportement lié à la santé, ni être traités comme des informations établies.

Arrière-plan

Les infections causées par la plupart des virus à acide ribonucléique (ARN) sont transitoires. Ainsi, les chercheurs ont postulé que le COVID-19, causé par le SRAS-CoV-2, un virus à ARN, n’est pas une infection persistante ; cependant, les preuves indiquent une réalité différente.

Des études suggèrent que les antigènes du SRAS-CoV-2, en particulier les sous-unités de pointe 1 et 2 (S1 et S2) et la nucléocapside (NC), pourraient persister après le COVID-19. Des études indiquent également que plusieurs facteurs virologiques et immunologiques contribuent à la persistance des antigènes du SRAS-CoV-2 au-delà de la phase aiguë de la maladie.

Cependant, les résultats de ces études sont limités, compte tenu de la nécessité de disposer d’un vaste ensemble d’échantillons témoins négatifs.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, les chercheurs ont développé deux cohortes comprenant des participants de l’ère prépandémique (avant 2019) et pandémique pour tester leurs échantillons de plasma pour détecter la présence d’antigènes S, S1 et NC à l’aide de tests à matrice moléculaire unique (SMA).

Les échantillons de plasma pré-pandémiques ont été collectés au hasard auprès des participants à l’étude de cohorte SCOPE (Study of the Consequences of the Protease Era) réalisée à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) en 2001 pour étudier la pathogenèse du virus de l’immunodéficience humaine ( VIH). Pour chaque participant infecté par le VIH, quatre participants non infectés d’âge et de race/origine ethnique correspondants ont fourni des échantillons pour l’analyse en cours.

Ils ont collecté des échantillons de plasma stockés auprès des participants à l’étude sur l’impact à long terme de l’infection par le nouveau coronavirus (LIINC) réalisée à l’UCSF, qui ont effectué le plus grand nombre de visites d’étude au cours des 1,25 années qui ont suivi la pandémie de COVID-19.

De plus, les chercheurs ont administré des questionnaires aux deux groupes pour collecter des données sur les caractéristiques sociodémographiques, économiques et cliniques. Dans le groupe en période de pandémie, ils se sont spécifiquement enquis des symptômes autodéclarés ressentis et de la perception de l’état de santé général sur une échelle de zéro à 100 au cours des trois premières semaines de la phase aiguë de la COVID-19 et si une hospitalisation liée à la COVID-19 s’est produite. . De plus, ils ont surveillé les vaccinations contre le SRAS-CoV-2 et toute autre infection par le SRAS-CoV-2 depuis l’infection d’index.

Les tests S, S1 et NC ont été réalisés séparément, en utilisant des anticorps spécifiques de S1, S2 et NC attachés à des billes magnétiques carboxylées. L’équipe a calculé les valeurs moyennes d’enzyme par perle (AEB) et a rapporté séparément les valeurs supérieures à la limite de détection (LOD) comme AEB de fond. De plus, ils ont utilisé une régression logistique à quatre paramètres et des ratios de prévalence (PR) pour décrire la relation entre les facteurs démographiques et cliniques et la persistance de l’antigène dans les deux groupes d’étude.

En analyse statistique, les tests évaluant les échantillons pandémiques ont surveillé la présence d’antigènes pendant 3, 6 à 10 mois et 11 à 14 mois après l’apparition des symptômes du COVID-19. Ils ont défini la présence ou l’absence de chaque antigène dans les trois tests et au moins un antigène par rapport aux trois antigènes.

Résultats

Les groupes pandémiques et pré-pandémiques présentaient des attributs similaires ; cependant, la proportion de femmes était variable. Le premier comptait 50% de femmes, avec une moyenne d’âge de 46 ans, tandis que le second ne comptait que 22% de femmes. Le suivi de l’étude pour les participants à l’ère pandémique s’est poursuivi longtemps après l’infection initiale, entre 0,9 et 15,4 mois.

Les antigènes du SRAS-CoV-2, S, S1 et NC, étaient présents respectivement dans trois, trois et deux échantillons sur les 250 échantillons pré-pandémiques au total. La présence d’au moins un antigène dans les 250 échantillons de plasma suggère la prévalence d’une fausse positivité.

La présence de tout antigène du SRAS-CoV-2 était relativement plus fréquente à tous les moments de l’ère pandémique, entraînée par NC au cours des six premiers et S jusqu’à 14 mois après l’infection index par le SRAS-CoV-2. Notamment, un seul antigène a été détecté dans la plupart des cas en période de pandémie (59/61, 96,7 %).

La détection de plusieurs antigènes à un moment donné était rare. En conséquence, les trois antigènes n’ont pas été détectés simultanément ; cependant, deux antigènes (un pour S1 et un pour N chacun) ont été détectés simultanément. Dans les échantillons contenant des antigènes détectables, les concentrations moyennes de S, S1 et N étaient respectivement de 27,7 pg/mL, 31,2 pg/mL et 23,6 pg/mL.

Parmi les individus vaccinés, des antigènes ont été détectés dans les trois semaines suivant la réception d’une dose de vaccin dans cinq cas (trois pour S1 et un pour S et N).

Parmi les autres déterminants de la positivité des antigènes chez les participants à l’ère de la pandémie, il manquait des preuves d’une association entre l’âge, le sexe, la race/origine ethnique, l’indice de masse corporelle (IMC) ou le statut VIH. Cependant, l’influence de la gravité de la phase aiguë de la maladie était forte.

Ainsi, les participants qui ont dû être hospitalisés pour une forme aiguë de COVID-19 étaient deux fois plus susceptibles d’avoir un antigène détecté (PR = 1,86, p = 0,03), tandis que ceux non hospitalisés pour la COVID-19 mais souffrant d’une maladie aiguë sévère étaient plus de trois fois plus susceptibles. avoir des antigènes détectés que ceux atteints d’une maladie aiguë moins grave (PR = 3,5, p = 0,07).

Conclusions

Des études ont confirmé un lien entre la persistance des antigènes du SRAS-CoV-2 et les séquelles post-aiguës du SAR-CoV-2 (PASC). En conséquence, même dans cette étude, les chercheurs ont détecté des antigènes viraux potentiellement immunogènes dans plus de 10 % des échantillons de plasma provenant de patients atteints de COVID-19 pendant la période pandémique jusqu’à 14 mois après l’infection index par le SRAS-CoV-2, fournissant des preuves solides que le SRAS- Le CoV-2 est un virus à ARN unique.

Compte tenu des millions de personnes infectées par le SRAS-CoV-2 et du fait que son S est un antigène hautement immunogène, ce phénomène a des implications importantes. Tout d’abord, cela implique que, contrairement à la plupart des autres virus à ARN, l’infection par le SRAS-CoV-2 n’est pas transitoire dans tous les cas et qu’elle peut évoluer chez des individus immunodéprimés.

Cependant, contrairement aux études précédentes, qui examinaient la persistance des antigènes du SRAS-CoV-2 chez les patients recherchant des soins cliniques dans les cliniques PASC, les chercheurs de cette étude ont utilisé des échantillons provenant d’individus en phase post-aiguë du COVID-19, quelle que soit la gravité de leurs symptômes. De plus, ils ont effectué une comparaison directe de la persistance de l’antigène du SRAS-CoV-2 dans la phase post-aiguë entre des échantillons pré-pandémiques (contrôle) et pandémiques, ce qui a atténué toutes les craintes d’obtenir des résultats faussement positifs.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour évaluer si la persistance des antigènes du SRAS-CoV-2 est un moteur du PASC ou simplement une conséquence insignifiante d’une infection antérieure. En outre, des études portant sur des échantillons plus importants sont nécessaires pour déterminer si la persistance de l’antigène est liée de manière causale aux symptômes.

