Le rôle des manipulateurs d’aliments infectés dans deux épidémies de norovirus en Espagne a été récemment mis en évidence par des chercheurs.

Deux épidémies de gastro-entérite sont survenues à une semaine d’intervalle dans le même établissement de Lleida, en Espagne, en 2018. Les symptômes les plus fréquents étaient des douleurs abdominales, des vomissements et des nausées.

La première épidémie était associée à la consommation de salade et la seconde à une omelette au fromage.

Le norovirus a été détecté par RT-PCR et séquencé dans les deux groupes d’étudiants et chez les manipulateurs d’aliments qui préparaient les repas, selon l’étude publiée dans le revue Rapports scientifiques.

Détails de la première épidémie

En avril 2018, le Service de Surveillance Epidémiologique de Lleida, Alt Pirineu et Aran a reçu un rapport faisant état d’une possible épidémie de gastro-entérite aiguë chez un groupe d’élèves d’un lycée de Lleida qui avaient fréquenté une maison de vacances. Une semaine plus tard, une deuxième épidémie a été signalée dans le même établissement, touchant un autre groupe de la même école.

Le premier foyer, impliquant 19 patients, a été signalé deux jours après l’arrivée sur le site. La deuxième flambée a été signalée avec 12 cas. Il y avait deux manutentionnaires de nourriture en charge de la maison du camp.

Lors de la première épidémie, 29 enquêtes auprès des 32 membres du groupe ont été analysées et 26 personnes étaient malades. Les élèves avaient 12 et 13 ans et trois enseignants avaient entre 43 et 53 ans.

En fixant le point d’exposition à la consommation de salade, la période d’incubation de 22 cas a été calculée avec une médiane de 31 heures et un intervalle de 27 à 46 heures. L’analyse virologique a détecté du Norovirus dans cinq échantillons fécaux de patients. L’analyse d’un échantillon de salade a été réalisée avec des résultats négatifs.

Le premier manutentionnaire a présenté des symptômes de gastro-entérite aiguë la veille de l’arrivée du premier groupe scolaire, et le deuxième manutentionnaire le lendemain de leur arrivée. Les échantillons de selles des deux hommes se sont révélés négatifs.

Résultats de la deuxième épidémie

Lors de la deuxième épidémie, 23 enquêtes ont été analysées et 16 personnes étaient malades. L’âge des répondants était de 12 et 13 ans.

En plaçant la source d’exposition au niveau de la consommation d’omelette, la période d’incubation de 15 patients était une médiane de 28 heures avec une plage de 16 à 49 heures. Le norovirus a été trouvé dans quatre échantillons de selles de patients. L’analyse de l’omelette au fromage n’a pas été possible.

Les échantillons fécaux des deux manipulateurs d’aliments étaient désormais positifs pour le norovirus. Lors de l’inspection effectuée après la deuxième épidémie, comme lors de la visite précédente, les lavabos des toilettes et les points de lavage des mains dans la cuisine n’étaient pas équipés de distributeurs de savon et d’essuie-tout. Le non-respect des directives concernant l’utilisation de désinfectant pour nettoyer les surfaces a également été observé, et une entreprise a été invitée à venir désinfecter la cuisine et les toilettes.

Pour éviter des épidémies successives dans le même établissement, les manipulateurs d’aliments présentant des symptômes de gastro-entérite ne devraient pas se rendre au travail jusqu’à 48 heures après la résolution des symptômes, ont déclaré les chercheurs.

« Il est également nécessaire de mettre à disposition partout des dispositifs adéquats pour un bon lavage des mains (distributeurs de savon et sèche-mains). Ces résultats mettent en évidence l’importance de l’exclusion du travail des manipulateurs d’aliments atteints de gastro-entérite, de la disponibilité adéquate de mécanismes pour un lavage correct des mains et un nettoyage correct des surfaces », ont-ils ajouté.

